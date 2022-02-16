【超市大搜查】防疫亦要選對安全產品　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】

▲ 8款不含類雌激素消毒濕紙巾。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，昨新增1,619宗確診，全屬本地感染。消息更指，截至昨日（15日）約1.2萬名初確、確診者正等候入院。為了防疫，時時刻刻消毒已經成為大家的日常。不過防疫的同時都要選對安全的產品。TOPick曾委託水中銀生物科技（國際）有限公司（下稱水中銀）檢測市面14款消毒濕紙巾，結果發現僅8款消毒濕紙巾通過毒性檢測。

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水中銀於2020年選購13個品牌、共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

是次進行檢測的消毒濕紙巾樣本的消毒成分，分別包括酒精、乙醇、苯扎氯銨、異丙醇及西吡氯銨（美國FDA 2019年禁用於免沖洗消毒產品）。另外，有3樣本的消毒成分未知，但標註無酒精成分。

檢測結果

結果顯示，14個樣本於慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」，1個樣本「有待改善」。其中13個「表現理想」樣本中，2款檢出類雌激素慢性毒，但均符合水中銀參考世界衛生組織 （WHO / FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

另於急性毒測試，檢測發現8個樣本「表現理想」，不含類雌激素。另6個樣本「有待改善」，當中雖然有部分樣本不含類雌激素，但經過斑馬魚胚胎急性毒測試後，未能達標。最低和最高急性毒樣本的毒性相差23倍。

總結8款不含類雌激素消毒濕紙巾：

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3款性價比強消毒濕紙巾

8個被評為「綠魚」的樣本中，性價比最強的3款消毒濕紙巾為「佳之選消毒濕紙巾」、「萬寧抗菌濕紙巾（無香料）」及「bb威寶多用途嬰兒濕巾」，每片平均價格分別為0.46元、0.5元及0.5元。

類雌激素損害健康

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

責任編輯：羅嘉欣