  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】防疫亦要選對安全產品　8款不含類雌激素消毒濕紙巾【附完整名單】

食用安全 11:21 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

8款不含類雌激素消毒濕紙巾。

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，昨新增1,619宗確診，全屬本地感染。消息更指，截至昨日（15日）約1.2萬名初確、確診者正等候入院。為了防疫，時時刻刻消毒已經成為大家的日常。不過防疫的同時都要選對安全的產品。TOPick曾委託水中銀生物科技（國際）有限公司（下稱水中銀）檢測市面14款消毒濕紙巾，結果發現僅8款消毒濕紙巾通過毒性檢測。

最新影片：【活得健康啲】BB飲奶沒抹乾面頸易誘發濕疹　中醫教小兒濕疹止痕護理貼士

水中銀於2020年選購13個品牌、共14款消毒濕紙巾樣本作魚胚胎毒性檢測，品牌分別來自香港、中國、德國及美國等，當中包括國際及本地品牌如Tempo（得寶），babySWIPE （BB威寶）及KLEENEX（健力氏）等。

是次進行檢測的消毒濕紙巾樣本的消毒成分，分別包括酒精、乙醇、苯扎氯銨、異丙醇及西吡氯銨（美國FDA 2019年禁用於免沖洗消毒產品）。另外，有3樣本的消毒成分未知，但標註無酒精成分。

檢測結果

結果顯示，14個樣本於慢性毒物測試中，13個樣本「表現理想」，1個樣本「有待改善」。其中13個「表現理想」樣本中，2款檢出類雌激素慢性毒，但均符合水中銀參考世界衛生組織 （WHO / FAO） 安全指引評估對人體健康風險所自訂的安全水平。

另於急性毒測試，檢測發現8個樣本「表現理想」，不含類雌激素。另6個樣本「有待改善」，當中雖然有部分樣本不含類雌激素，但經過斑馬魚胚胎急性毒測試後，未能達標。最低和最高急性毒樣本的毒性相差23倍。

總結8款不含類雌激素消毒濕紙巾：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

3款性價比強消毒濕紙巾

8個被評為「綠魚」的樣本中，性價比最強的3款消毒濕紙巾為「佳之選消毒濕紙巾」、「萬寧抗菌濕紙巾（無香料）」及「bb威寶多用途嬰兒濕巾」，每片平均價格分別為0.46元、0.5元及0.5元。

類雌激素損害健康

世界衛生組織與聯合國早已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病並令內分泌失衡，如癌症（乳癌、卵巢癌、子宮癌、宮頸癌，甲狀腺癌等）、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

研究數據亦指出，孕婦、嬰兒、發育中的兒童及青少年是較容易受內分泌干擾物（如類雌激素）影響的群體。

責任編輯：羅嘉欣

食用安全 健康問題 雌激素 疫情 生物科技 癌症

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過