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【兒童健康】董敏莉女兒後腦撼地狂嘔須入院　兒童外傷10個徵狀要即求醫

兒童健康 11:48 2022/02/16

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女星董敏莉（Monie）2018年誕下3歲半女兒莊子子，Monie於社交網透露莊子子早前在酒店浴室跌倒，Monie形容為四腳朝天，後腦撼地，開車前往求診期間，子子表示腹痛更突然狂嘔，最後入院觀察48小時。

Monie憶述女兒發生意外後的經過，她指子子跌倒後沒有出現異樣，只是大喊了一輪，她其後給女兒敷冰及檢查身體，第二日已經回復精靈活潑。為穩陣起見，她打算帶子子睇醫生，結果開車途中子子忽然表示肚仔不舒服，更突然嘔吐，之後更爆喊。

Monie馬上將子子送入院，但由於疫情關係，爸爸只能在外面等候，及後經醫生診症，應該不是由外傷引起，Monie再找來兒科醫生作進一步檢查，觀察多48小時化後，證實子子已無大礙，而子子亦行得走得，回復活潑，才令Monie和老公放心下來。

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幸好今次子子沒有大礙，小朋友跳跳紮，經常都會出現跌倒的情況，而Monie就因此事到網上進行資料搜集，更整理了醫生給予的兒童頭部外傷資料，更放上網與其他爸媽分享。

兒童頭部外傷如出現以下10種徵狀之一，要馬上就醫：

  • 全身或局部抽筋
  • 出現嗜睡，且不容易叫醒
  • 兩側瞳孔大小不一
  • 嘔吐情形越來越明顯，且出現噴射式嘔吐
  • 出現肢體無力狀態
  • 步態不穩，容易跌倒
  • 易於平常的哭鬧或躁動不安
  • 前囟門明顯膨脹
  • 耳朵或鼻孔流出不明液體
  • 頭痛情形越來越嚴重

事後，一眾網友都留言慰問董敏莉，Monie都有回覆表示子子已經冇晒事。早前一家移居台灣的他們，女兒已經在當地開學。Monie也透過短訊回覆Topick記者，她說:

子子現在沒甚麼事了，謝謝關心喔！都係浴室滑，所以跌到。現在okay喇！

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撰文 : Topick柴犬出動

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