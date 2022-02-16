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習近平指示控疫壓倒一切　特首戰會否押後？

政治 11:29 2022/02/16

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有傳過往作為特首選舉場地的會展，有機會改成社交隔離設施。（陳永康攝）

本港確診個案居高不下，國家主席習近平就本港疫情作出重要指示，強調港府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務；動員一切可以動員的力量和資源；採取一切必要的措施。

特首選舉提名期在即，各熱門人選仍未收到可去馬的信息，政圈形容情況罕見，特首林鄭月娥昨被問及會否押後選舉時亦首次表示，不排除任何可能性。習近平今日一句「抗疫壓倒一切」，有政界人士認為，已坐實控疫高於一切，特首戰有機會押後？

香港目前疫情危急，消息指，今日新增至少4285宗確診，逾3000宗初步陽性，隨時升至上萬宗，特首選戰能否如期備受關注。林鄭昨日被問及會否押後特首選舉時的回應，引起不少官場和政圈人士關注。她當時以英文回應指，行政長官選舉的計劃仍然保持不變，即2月20日起提名，3月27日投票，但因為新一波疫情的速度和嚴重性，必須持續檢討情況及尋求額外幫助，因此現時不會排除任何可能性。至於會否角逐連任，林鄭的答案是：「一如既往，我不會回應此問題。我現在唯一的使命，是領導特區政府及尋求公眾支持，打贏疫情這場仗。」

有資深親中人士表示，特首選戰會否押後由中央決定，但他認為北京若心目中已有下屆「真命天子」，無必要押後選舉，因為選舉規模較小，與立法會選舉不可同日而語。但另一位親中人士則認為，第五波疫情如此嚴峻，令北京也有點措手不及，抗疫已成香港社會頭等大事；下月特首選舉投票日，香港疫情料仍未能止住，中央也要考慮在如此氣氛下，是否適宜進行特首選舉。

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撰文 : 傅流螢

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