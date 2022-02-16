【第五波疫情】何栢良指兒童疫苗接種率不理想 　倡於未來4至6星期內推高整體接種率

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，確診人數屢創新高，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（16日）表示，目前本港兒童疫苗接種率不理想，建議政府亦在未來4至6星期應盡力推高疫苗接種率。他亦推斷目前仍有約1萬確診患者仍等待送院，估計當中有1,000人屬65歲或以上，建議當局邀請私家醫生為仍滯留家中的人士透過視像通話問診。

何栢良今早於電台節目中表示，本港有726萬人可接種疫苗，但仍有161萬人尚未接種，而目前本港兒童疫苗接種率不理想，他舉例指新加坡在2021年10月至2022年1月間，合共逾14,000名12歲以下兒童感染新冠肺炎，當中4人出現重症，比例為0.03%，15名兒童出現「多系統性炎症 MIS-C」併發症，有關個案大部分都未接種疫苗。

他呼籲家長盡快帶子女接種疫苗，並促請政府總動員，及邀請私家醫生護士組成外展隊，到安老院、兒童院舍及學校接種疫苗，目標在4至6星期內接種1000萬劑疫苗，指出以新加坡及以色列等外國經驗，短時間內大幅推高接種比例，對壓低疫情大有幫助。

何栢良亦分析，醫管局目前安排約3,600確診患者入住醫院或治療設施，即仍1萬多宗滯留在社區，估計當中約8,000人屬高風險有需要住院，1成人為65歲或以上人士，當中大部分未接種疫苗。

何栢良指出，當局可以向等待入院的市民分發快速抗原測試套裝，以評估他們的傳染性，如市民原本有病徵轉為無病徵，加上測性轉呈陰性，即有機會已無轉染性。惟他指出，部分市民採樣手法可能不正確而出現假陰性，建議他們應繼續留家，較為穩妥是留在家中14日。

何栢良說，雖然醫管局啟用指定診所可以處理到部分市民需要，但相信追不上疫情發展，建議當局應考慮善用科技，使用即時通訊軟件的視像對話功能，評估家居人士的狀況，相信不少私家醫生都願意參與。

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記者：黃悅晴