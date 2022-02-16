【新冠肺炎】家人確診9日仍未送院　港男一家六口「困獸鬥」結果5人齊染疫

▲ 一名港男的家人確診9日仍未送院，其他家人陸續染疫。

本港第五波疫情持續，連日來確診數字屢創新高。消息指，今日（16日)新增至少4285宗確診，逾3000宗初步陽性，而截至昨日（15日）約1.2萬名初確、確診者等候入院。有港男在討論區發文表示，自己一家六口已打針，有家人確診9日仍未送院，結果全家由1人染疫變成5人染疫。

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事主昨日（15日）在連登討論區發文表示，一家六口已接種疫苗，自第一位家人確診後，自己已沒上班，在家隔離。與確診家人同住多日，他稱自己曾喉龍痛、發燒，但一直檢測呈陰性。由於家中仍有確診者，他需繼續家居隔離。他表示：

屋企人確診咗9日，仲喺屋企。原本得1個中，宜家成家得番1個未中，家居隔離令無限延長。正苦（政府）表示，要等最後一個確診者走咗再重新計14日。我仲係陰性。

他稱，感染源頭很明顯。自與一名確診者見面後，60歲的家人兩日後就出現病徵，開始咳嗽、全身痠軟，為全家首名確診者。這名60歲家人自2月8日確診，至昨日為止，確診9日仍等候送院；期間其他家人陸續染疫，部份人隨後已被送去竹篙灣。

事主稱，即使有病徵，政府也沒派員檢測，只著他們留在家中等安排，曾等了4天才有檢測結果。政府有派快速測試包，他與家人亦有佩戴檢疫手帶。

至昨日（15日）為止，事主未有確診，但他曾喉龍疼痛兩日，接近失聲，亦發燒兩日，昨日仍持續低燒。與確診家人同住多日，事主稱沒特別與他們分隔開，也沒特別去消毒。除了一同用膳，其餘時間他們在家中也會戴上口罩，有一名家人甚至睡覺也會戴著。

因家中仍有確診者，家居隔離令將會延長，他估計最快到3月才會解除。

我手上張隔離令去到25號，不過今朝（15日）收到電話話會再extend因屋企仲存在確診者，所以快極都3月。

隔離多日，他稱家中糧食足夠，有瓜菜，也有凍肉，而每天亦有親友幫忙送上食物。

與確診者同住防感染建議

就未及送院而需家居隔離、等候送院的陽性病人，呼吸系統科專科醫生梁子超教路病人留家期間可遵守四大建議，以避免同住家人受感染：

須戴上口罩

病人如廁後可倒入無泡梘液或梘粉，待2至3分鐘後才蓋上廁板沖廁，以防病毒經氣溶膠傳播，用後亦應清潔洗手間

與同住家人分開進餐

盡量於家中自我隔離，減少與同住家人接觸

梁子超認為，要避免空氣播毒需靠口罩，避免環境污染播毒就需加強手部衞生，相信如做足防疫，就可防止感染同住家人。

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責任編輯︰羅嘉欣