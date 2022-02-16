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【著數優惠】GOGOX免費上門剪髮服務　答問題送80個免費剪髮名額

休閒消費 11:49 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

自收緊防疫措施，大部市民未能趕上理髮尾班車。有見及此，GOGOX與本地髮型師合作，推出免費上門剪髮服務！活動推出很受大家歡迎，現時更將優惠加碼，送出共80個免費剪髮服務名額，希望為大家的生活帶來便利！

最新影片

活動詳情：

1) 報名日期：2月16日中午12時至2月17日晚上11時59分止。

2) 報名方法：登入活動網站:https://bit.ly/3Jjwwas，分享心中的理想髮型，選擇剪髮時間及輸入簡單聯絡資料，GOGOX會選擇最具創意的答案為勝出者。

3) 防疫措施：髮型師已注射疫苗及持陰性檢測結果，理髮工具也經過消毒處理。

GOGOX聯合創辦人關俊文表示：「希望今次可以發揮多元化服務及物流網絡的優勢，推出免費剪髮服務，以及解決市民急切的需要，希望透過活動傳遞正能量，發揮互相守望的精神，以積極態度克服疫情。」大家在疫情下，都可以不受空間限制，解決剪髮的需要。

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記者：蕭雅文

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