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【致謝議案】梁君彥開場即宣讀習近平指示　促議員與港府上下一心

政治 11:57 2022/02/16

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立法會主席梁君彥。（資料圖片）

立法會今辯論《施政報告》致謝議案，首個環節是討論抗疫工作，立法會主席梁君彥一開場即宣讀國家主席習近平就本港疫情作出的重要指示，強調立法會作為特區管治架構重要組成部分，必須和政府機關上下一心，共同完成穩控疫情這個首要任務。

梁君彥提到，立法會財務委員會昨已經批出270億元防疫抗疫基金，希望儘快到位。又指現時正處於疫情關鍵時刻，特區政府正竭盡所能，全面投入抗疫工作，立法會作為特區管治架構重要組成的部分，必須和特區政府機關上下一心，共同完成穩控疫情這個首要任務，承諾和各位議員會和香港市民走在一起，同心協力，打贏這場仗。

國家主席習近平就本港疫情作出重要指示，強調港府要切實負起主體責任，把儘快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務；動員一切可以動員的力量和資源；採取一切必要的措施，確保香港市民生命安全及身體健康，確保香港社會大局穩定。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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