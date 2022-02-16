【新冠肺炎】林鄭月娥：港府會負起主體責任　以堅定意志傾盡全力抗擊疫情

▲ 林鄭月娥。（林宇翔攝）

行政長官林鄭月娥今日（16日）表示，會繼續帶領特區政府以堅定意志用好中央支持，團結社會各界，傾盡全力抗擊疫情，作為本港當前頭等要務。

國家主席習近平就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。詳情即看：【下一頁】林鄭月娥說，特區政府定當按其重要指示，負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。



林鄭月娥說，因應第五波疫情，港府不斷通過自身努力，多管齊下圍堵病毒，按着疫情的性質不斷優化、調整措施以提升自身能力。她強調，為應對這波疫情，政府已總動員全力應對，不同政策局和部門，聯同醫護人員、檢測承辦商、化驗所和負責支援污水檢測的大學團隊，以至一眾地區義工等，組成一抗疫團隊，會上下同心，在中央領導的親切關懷和中央各部委、廣東省政府的強大支援下，全力打好這場抗疫戰，令本港市民早日恢復正常生活。

她又提到，港府已向中央提交報告，並提出請求中央能盡快協助的具體訴求，第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會取得的共識和成果後，雙方對接工作已全面展開，範圍包括流行病學專家交流、提升核酸檢測能力、援建社區隔離及治療設施、醫療物資保障及內地供港物資供應5方面。

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責任編輯：黃悅晴