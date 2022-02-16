【抗疫英雄】增至少4285宗個案連踩逾16小時　前線救護員表心聲：前所未有辛苦

▲ 有前線救護員表心聲，形容為「前所未有的辛苦」。

本港新冠疫情嚴峻，單日新增數千宗確診，長期接觸確診者的前線救護員是首當其衝的一群。TVB資訊節目《東張西望》報道，現時每日約有1000名救護員負責日常救援行動，在這波疫情，已有至少43名救護員和消防員確診，有前線救護員接受訪問時形容是「前所未有的辛苦」。

前線救護人員林珈樂表示，隨著疫情趨嚴重，現時每個同事已不止工作12小時，而是要工作16至18小時，很多同事從星期一工作至星期日連踩7日，他形容「同事非常辛苦，前所未有的辛苦」。

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他透露救護員面對的困難，例如把病人送去檢疫中心時，由於輪候時間太長，會跟病人共處數小時，期間不能去洗手間，更不用想會有水喝或有東西吃。

不論是病人還是前線救護員都很辛苦。

前線救護員除了面對工作壓力，還有市民的誤解。他表示，當接到新冠肺炎的個案時，控制中心會通知救護員，他們到達現場時送病人到檢疫中心，但有些市民一上救護車，就會無緣無故罵救護員。

原來那位市民已經等待了20至30個小時，但我們運送的病人只有一個，而他的家中有幾個人，但我們收到的資訊是只能運送一個。

不少市民會將情緒發洩到救護員身上，「我全家都不知道有沒有被感染」、「你為什麼不送我們全家去隔離？」。林珈樂表示理解市民的心理壓力很大，但由於控制中心未必配合，實在沒有辦法。

而很多救護員為了照顧確診者，導致自己也染病，因為工作的緣故，許多同事有家歸不得。他透露，有個同事家中有兩個孩子，一個一歲半，一個接近三歲，另外亦有長者同住，「每日接觸確診個案，其實心理壓力很大，同事很害怕回家，擔心會令家人受感染」。

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本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，昨新增1,619宗確診，全屬本地感染；更有約5,400宗初步確診，再創疫情以來新高。持續有院舍爆疫外，醫護感染亦創單日新高，昨有103名醫管局醫護及員工染疫，醫管局直指醫護人手正面臨很大壓力。消息指，截至昨日（15日）約1.2萬名初確、確診者等候入院。

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責任編輯：羅嘉欣