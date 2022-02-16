【試當真】網民代友出頭指黃梓豪曾背女友出軌　梓豪：為過往行爲同說話道歉

曾參加《全民造星II》的香港職業足球員黃梓豪（梓豪）被一名聲稱「代朋友出post」的網民於連登討論區內貼出多張對話截圖，直指對方曾背女友出軌、約砲、吸食大麻（隊草），最後更作出呼籲：「我想各位睇清楚佢嘅為人，唔好再俾佢表面陽光純真嘅形象呃到！亦唔希望有下個受害者。」

梓豪於昨晚（2月15日）於Instagram限時動態內向前女友作出道歉。

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪

梓豪向前女友道歉

梓豪在連登帖文曝光後，於其個人Instagram限時動態中作出道歉：「我希望在此再次向前女友道歉為過往行爲同說話道歉 而呢段關係亦已告一段落 因為感情問題處理不當而影響公眾 對唔住」。

其Instagram的新帖文中仍有網民留言提及事件：「20幾歲人拍拖拍到好似啲mk 仔咁 識做嘅就自己quit 試當真啦」、「唔緊要，留係屋企執多幾劑先囉」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

網民代朋友出Post舉證

昨日（15日），連登討論區內出現以「試當真黃梓豪拋棄糟糠 出軌約炮［多圖］為題的爆料帖，網民指「代朋友出post」，然後就寫道「簡單交代返個故事先

我同佢由2019年年尾一齊 ，拍咗拖兩年幾，期間不斷出軌，直到上年聖誕前分開 ，分開之後都有繼續聯絡。到今年1月一齊返，但之後就開始一直對我冷暴力，成個月唔肯出嚟見我，仲一直用啲好荒謬嘅藉口拒絕見面。到最後分手，我地兩個人之間嘅問題，佢居然搵佢屋企人界入解決，成年人都要搵老母做擋箭牌。」



帖文當中又提到：「我由佢乜都無，寂寂無名開始同佢一齊，陪佢渡過佢嘅低潮，無Job接無知名度，到宜家開始有少少知名度，識多咗人 圈子廣闊咗，之後就諗辦法同我分手，驚我拖累佢，就連Whatsapp Facebook IG都block曬我。佢分手嘅原因係因為自己經常出軌，未定性未玩夠，覺得對我有內疚感好難受，所以想結束呢段關係，又話因為我所以專注唔到工作，藉口多多！」



「最後，我想各位睇清楚佢嘅為人，唔好再俾佢表面陽光純真嘅形象呃到！亦唔希望有下個受害者。」

帖文當中也附上梓豪與前女友的合照、WhatsApp對話截圖，指梓豪「未定性 未玩夠」、「同我一齊幾個月之後已經瞞住我搵返個EX並多次見面隊草兼要求復合」。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

連登網民討論

在帖文內有不少網民討論事件，「隊住草守龍 隊住草X女」、「留名等睇試當真今次點搞 成班試當真亂搞男女關係」、「又係試當真」、「咁詳盡 真係強帖留名」、「啲對話圖名又冇 電話號碼又冇 講經」、「靚仔真係好公平咩」。

又有人認為前女友是死纏爛打：「個女都有啲死纏爛打 人地都話左唔愛你 咪當嘥左兩年時間囉 畀你復合返都無意思 自己都唔會開心長痛不如短痛」。

參加《造星II》入行

現年22歲的梓豪自小學一年級開始接觸足球，現時效力香港甲組聯賽球隊區佳聯元朗，任職守門員。他曾參與ViuTV選秀節目《全民造星II》並且入選了99強，並於40強止步。

《造星》過後，他除了於Instagram分享練波相，也有拍攝產品宣傳照，最新一則是與《造星IV》20強之一的姜咏鑫（Ada仔）宣傳本地水晶設計品牌。他也曾參與試當真短片:《打劫！拎哂啲錢出嚟！》演出，飾演蒙面劫匪。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8