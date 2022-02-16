【MIRROR成員】Anson Lo再現逾百個打卡位　5米高教主廣告牌現身朗豪坊

▲ 教主拍攝汽水廣告。

MIRROR成員Anson Lo早前為汽水品牌拍攝廣告片，而過百個廣告打卡位將遍布全港，同時一個逾五米高大型廣告牌更會在朗豪坊驚喜現身。

在廣告中本來悶悶不樂的教主，呷汽水旋即彈起，周遭世界變成五顏六色，經過的每個角落都突然出現不同小驚喜，每一個人都變得充滿活力，聞歌起舞；片尾他更教大家品牌的正確讀音為「芋」「哈」！

廣告片現已上載至OOHA社交平台，同時將於ViuTV及YouTube播放，粉絲隨時在家無限loop！

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而由即日起至2022年3月31日，粉絲都有可能與Anon Lo這個廣告擦身而過，包括於銅鑼灣、金鐘及旺角高掛多個戶外大型廣告告示牌，最特別要數位於旺角朗豪坊砵蘭街門外的十條高柱，展示超過五米高、色彩奪目的宣傳照，無論近距離接觸或遠距離觀賞，一樣可以見到教主活潑生鬼的表情；這裡亦是唯一一個打卡點可以一次過與不同姿勢、表情及服飾的 Anson Lo 拍照，一共有七個不同的站立姿勢及兩個大頭照，粉絲可以慢慢打卡。

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除戶外大型廣告告示牌，於中環港鐵站月台燈箱和尖沙咀近港鐵站A出口的巴士站均配色絢麗的廣告，各大港鐵站內扶手電梯旁亦會換上一共137對OOHA® x Anson Lo廣告，該廣告有三款不同組合設計，粉絲偶然遇上記得要打卡留念；同時，品牌將於一系列共80架九巴、新巴及城巴巴士車身及部份車內牆身印上廣告，車上八達通機更會添上可愛卡牌，為日常生活帶來意想不到的偶然小驚喜！

宣傳企劃壓軸登場的是9款Anson Lo 廣告Stickers表情包貼圖可供下載，包括Anson Lo同你講「錫晒你！」同「奸爸爺！」，「飲番支！」、「無問題！」；日常用語例如「GREAT!」、「GOOD NIGHT!」及「THANKS!」、「OOHA!」、FOR YOU!」。