【指定診所】7間指定診所今起接收輕症患者　一文看清求醫預約注意事項

▲ 堅尼地城賽馬會普通科門診診所。（曾耀輝攝）

本港第5波疫情令公立醫療不勝負荷，醫管局昨起正式啟用支援熱綫，解答等候入院患者問題，而相關染疫者如有發燒、咳、喉嚨痛等輕徵病徵，即起可預約到全港7間指定診所接受治療，每日診症名額1千人，名額會逐步調整，如求診人士情況嚴重，會即時透過救護車送入院。醫管局今早（16日）表示，將與私家醫生合作 為等隔離或入院患者電話診症（即看:【下一頁】），至於其他情況，TOPick整合了一系列的常見問題。

1. 全港7間指定診所在哪？如何預約？

指定診所必須以電話預約，而不同的診所有不同電話。可參考以下地址及電話：

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當局指診所的通風設備、分派人流診症等也有適當及特別的安排，強調所有感染控制及裝備齊全，診所附近的居民也不需擔心。

2. 如果打不通等候入住隔離措施支援熱線1836115怎麼辦？

當局有不同的熱線電話，等候入住隔離措施支援熱線1836115只是提供簡單健康資訊，而7間指定診所有7個不同電話，目的是希望市民按自己的需要致電不同電話，在診症前已自行分流；另當局也會視乎用量而決定會否增加電話線，增大服務量。

3. 7間指定診所每日診症名額1千人，未來會增加名額嗎?

當局會按需求決定是否增加名額。

4. 當局會否提供網上預約?

當局指根據過往經驗，網上預約未必可以到位，指最快是可以提供服務是使用電話，以簡單的問題分流病人，而達致最到位的情況。

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5. 是否會有專屬車隊安排患者到指定診所？

政府已聯絡的士業界設立專屬車隊，每天接載約千名患者求診，有關服務料本周五起啟用，而期間如需到指定診所的市民，當局呼籲他們要以「點對點」的方式到指定診所，而患者在車廂內也應保持個人衞生、佩戴口罩、盡量保持社交距離等。

6. 無預約的人士可以到指定診所求醫嗎?

當局指若有關人士為初確患者、快速測試呈陽性且有醫療需要，共已抵達指定診所，職員會酌情處理，惟強調此舉或會令真正有需要的人士無法得到治療，呼籲患者盡量先電話預約服務。

7. 指定診所如何分流有感染及無感染的人士？

當局指，早在設計指定診所時已就有關情況作出考慮，包括兩類人的出入口及排隊位置未必會一樣，而部分診所也會分為兩層，又呼籲求診者避免在診所內四處走、與不認識的人交談等。

8. 指定診所的求醫人士，在甚麼情況下會被送院治療？

如果發現病人有嚴重的病徵，包括孕婦如發現胎動情況減少、腳步不穩、胸口痛、呼吸困難、無法如廁等應馬上入醫院接受治療。

9. 病徵輕微者也要求醫嗎？

當局指無病徵或病徵輕微者不一定要求醫，除非患者本身病況嚴重，例如有慢性病等。

10. 如果患者等候入院或入住隔離措施時已康復？

衞生署正與專家小組討論，患者如在等候時已康復，在甚麼情況下不再需要接受隔離限制。

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記者：郭詩詩