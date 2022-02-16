【金像獎2022】85歲謝賢首提名最佳男主角　林家棟憑《智齒》《手捲煙》入圍爭影帝

▲ 第40屆香港電影金像獎頒獎禮

香港電影金像獎去年受疫情影響而延期，至今年踏入第40屆，雖在第五波疫情下，繼續決定舉行實體頒獎禮。今日（2月16日）公布「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」19個獎項的入圍名單。

當中最受注目的最佳男主角和最佳女主角內，85歲的謝賢憑《殺出個黃昏》首提名金像獎影帝。

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謝賢多謝支持

今年「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」目前暫定於4月17日舉行，今日（2月16日）在九龍灣舉行記者會公布提名入圍名單，當中入圍「最佳男主角」演員包括：林家棟《智齒》及《手捲煙》、謝賢《殺出個黃昏》、吳鎮宇《濁水飄流》及梁仲恆《媽媽的神奇小子》。

四哥謝賢對於入圍爭影帝稱：「我嗰時入行未有金像獎，到有嘅時候，我又減產，以為3年前得到「終身成就獎」，終身？無喇？點知今年有機會有提名，電影就係咁神奇，我要多謝田立秋，多謝蔡鳳『馮寶寶』一齊殺出個黃昏。更加要多謝觀眾支持《殺出個黃昏》呢一部咁有心嘅電影！」

同時入圍最佳新演員及最佳男主角的梁仲恆表示：「多謝導演Jimmy信任，有好多時候我覺得他信任我還大於我信任自己。多謝君如的賞識，給我這一個寶貴的演出機會。多謝張繼聰、鍾雪瑩、林家熙（Locker）、小豪哥，他們是不可多得的好對手。感謝偉仔、蘇媽用自己的人生成就這個故事，他們才是真正的hero。希望《媽媽的神奇小子》可在逆境中，帶給香港人一點鼓舞。」

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家棟兩片入圍

現年85歲的謝賢，今年初已憑《殺出個黃昏》贏得香港電影評論學會「最佳男演員」，這也是四哥自50年代演電影以來首個演技獎項，今次是他首度提名金像獎男主角獎項，不過，事前曾估計兒子謝霆鋒《怒火》有機會提名男主角，不過最終霆鋒未有入圍，未能成父子一同角逐。

而去年有不少演出及擔任監製的林家棟，就分別以《手捲煙》及《智齒》角逐最佳男主角，另外，《殺出個黃昏》也是他監製作品，除謝賢憑此提名男主角，主演的鍾雪瑩亦有份角逐最佳新人及最佳女配角，成績甚佳。

至於最佳女主角方面，就有周秀娜《馬德‧蓮娜》、王丹妮《梅艷芳》、劉雅瑟《智齒》、吳君如《媽媽的神奇小子》及鞏俐《奪冠》。

憑《馬達・蓮娜》入圍爭影后的周秀娜表示：「可以入圍已經好開心，入圍金像獎對我嚟講係好有重大意義。因為電影拍攝時候適逢疫情，近日香港又係疫情爆發，好艱難，聽到入圍呢個消息都令自己心情有啲唔同。咁啱依家拍緊戲，嗰場戲講我啱啱瞓醒！我都想知我究竟係咪未醒仲發緊夢呀！」



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記者：游艾維