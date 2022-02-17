【家族榮耀劇透】第9集劇情預告　甄芯取得工程驗收報告公開質問耀宗

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第8集講到有人舉報葉氏偷工減料，甄芯公事公辦，彩薇為令甄芯不追究，不惜跪下…

第9集（17/2）

甄芯堅持要向葉氏追討損失，彩薇氣結，竟向淑賢暗示展鴻和甄芯關係非比尋常。

彩薇設下圈套，故意讓甄誠從耀宗辦公室電腦取得機密資料，甄芯因此取得葉氏建築工程不合規格的驗收報告，並在馬家眾人面前公開質問耀宗…

《家族榮耀》第8集劇情 上一頁

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