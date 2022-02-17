【家族榮耀劇透】第9集劇情預告 甄芯取得工程驗收報告公開質問耀宗 娛樂 08:29 2022/02/17 分享： 熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查 ▲ 《家族榮耀》 由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第8集講到有人舉報葉氏偷工減料，甄芯公事公辦，彩薇為令甄芯不追究，不惜跪下… 第9集（17/2） 甄芯堅持要向葉氏追討損失，彩薇氣結，竟向淑賢暗示展鴻和甄芯關係非比尋常。 彩薇設下圈套，故意讓甄誠從耀宗辦公室電腦取得機密資料，甄芯因此取得葉氏建築工程不合規格的驗收報告，並在馬家眾人面前公開質問耀宗… 《家族榮耀》第8集劇情 上一頁 最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範 擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值 14:36 2022/02/16 【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範 擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值 【家族榮耀】劇中名錶逐個睇 張智霖戴逾160萬「錶王」Patek Philippe 15:01 2022/02/15 【家族榮耀】劇中名錶逐個睇 張智霖戴逾160萬「錶王」Patek Philippe 【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶 靠自己投資物業身家擁近2億元 18:06 2022/02/16 【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶 靠自己投資物業身家擁近2億元 你可能感興趣 【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範 擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值 14:36 2022/02/16 【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範 擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值 【家族榮耀】劇中名錶逐個睇 張智霖戴逾160萬「錶王」Patek Philippe 15:01 2022/02/15 【家族榮耀】劇中名錶逐個睇 張智霖戴逾160萬「錶王」Patek Philippe 【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶 靠自己投資物業身家擁近2億元 18:06 2022/02/16 【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶 靠自己投資物業身家擁近2億元 家族榮耀 電視劇 TVB