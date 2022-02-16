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【家族榮耀】李彩華拒收1億嫁入豪門做少奶　靠自己投資物業身家擁近2億元

娛樂 18:06 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

李彩華擁有近2億身家，是圈中小富婆。

現年38歲李彩華（Rain）久未亮相港劇，最近在TVB熱播劇《家族榮耀》與楊茜堯大鬥豪門恩怨，反應贏盡口碑。李彩華在《家族榮耀》飾演馬家三少奶選美後嫁入豪門，享盡榮華，「灰姑娘童話故事」令不少女士羨慕。

【家族榮耀】李彩華出動共逾百萬元私伙拍劇　LV+Fendi+Dior名牌大晒冷

早年北上發展

2006年與前經理人公司解約後轉戰內地發展，憑劇集《回家的誘惑》中飾演「艾莉」一角打開人氣，密密接工作吸金力強。其後將賺到的錢投資樓市，現時已有價值逾億元的物業在手，是一名圈中小富婆。難怪今次為角色出動逾百萬的名牌收藏，幾乎集集都不同，如時裝騷一樣，但其實只是冰山一角！

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪 

她曾有過一段婚姻，2019年與內地商人黃彥書結婚，高調晒愛閃盲網民，可惜二人因工作分隔兩地，加上疫情爆發聚少離多，最後結束19個月的短暫婚姻。

拒為事業嫁入豪門

回復單身貴族的Rain寧缺莫濫，亦不會因嫁入豪門而放棄事業。當年拍畢《回家的誘惑》後，曾獲家做煤炭生意的富二代極力追求，更以1億人民幣「補償費」勸她退出，一心一意做名門好媳婦。由於對方一廂情願，她最後沒有理會。

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身家近2億

從小出來工作養家的Rain，覺得靠人供養無安全感，靠自己眼光投資買「磚頭」，手頭上擁有逾億物業，保守估計身家接近2億元！

雖然已為業主，但她反而願當租客，目前移居上海生活的她，在當地黃金地段以月租超過10萬元租了一個千呎豪宅單位，露台寬敞，不用開工她愛待在這裡吸收維他命D，認真識享受生活。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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