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【致謝議案】李家超：儘快階段性將抗疫工作執行到位　議員：現時非檢討及問責時刻

政治 13:25 2022/02/16

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立法會大會首次以視像形式舉行。

立法會大會今以視像形式辯論《施政報告》致謝議案，首個環節聚焦討論政府抗疫工作，70多位議員將發表意見。

正居家檢疫的政務司司長李家超開場發言時表示，特區政府已成立5個工作小組，與內地對接抗疫工作，內地和港府都知道，「快」的重要性，與內地對接抗疫的工作，雙方以「實施一項、執行一項、推出一項」為目標，儘快以階段性將有關工作執行到位，相信很快會逐步落實。

李家超續指，隨著內地援港人手及資源陸續到位，政府將更有能力擴大檢測範圍及目標，阻截傳播鏈，為確診者提供有效治療，又強調港府上下一心，以「動態清零」為目標，而全社會必須認清病毒是唯一敵人，要將精力放在建設及加強抗疫能力，不分化、不內耗，共同團結及調動各方資源，全民參與。

民建聯顏汶羽指，疫情困難時期市民需要同心協力，批評社會上有人不合作，炒賣檢測中心即日籌，又有私家診所為市民打針時收取額外費用，要求當局正視。

選委界議員孫東表示，抗疫進入緊要關頭，對政府圍封檢測等措施表示讚賞，但認為新形勢下，政府作為抗疫指揮中心，要統一思想，堅決執行中央關於動態清零的方針，向外界發出清晰且堅定聲音，他引述國家主席習近平指，港府要負起主體責任，動員和組織一線力量。又認為港府須即刻安排和興建方艙醫院以及火眼實驗室。

多位立法會議員肯定並讚揚醫護等前線抗疫人員的貢獻，亦指出，政府的制度和行政措施均有改善空間，但現時非檢討及問責時刻，又強調全心全意支持抗疫工作，又強調，不能以為單靠港府和中央出手就可以「躺贏」，政府要主動聯結民間力量，呼籲大家少些埋怨，多些包容，齊心抗疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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