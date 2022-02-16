【抗疫優惠】網購平台HOME+ 優惠低至6折　便利妥快速測試套裝$432一套4件【內附訂購連結】

▲ 網購平台HOME+ 優惠低至6折。（網站提供）

本港確診數字未見回落，市民可以到HOMEPLUS（HOME+）網購平台選購急凍食材及ready-to-eat食物，為短期居家抗疫做準備。今期HOME+有多款食材特價，更有新冠病毒快速測試套裝及ASTM Level 3 口罩低至36折。

HOME+ 推介包括有65折西班牙有機牛仔肉眼（優惠價$180／兩件、原價$276）、海中寶南美白蝦（優惠價$88、原價$110）。懶人之選可以入手CP 雞中翼或不倒翁薄餅，用氣炸鍋10分鐘準備便可。另有多款原箱優惠紙巾、飲品、枝裝水等，一次過可訂回家。

▲ 便利析新型冠狀病毒SARS-CoV-2抗原檢測試劑盒鼻拭子測試劑。

市民為求安心希望在家中自行檢測，HOME+亦有便利妥推出的「便利析」新型冠狀病毒SARS-CoV-2抗原檢測試劑盒鼻拭子測試劑供大眾選購。檢測試劑一套4盒，結帳前輸入優惠碼「BANITORE120」即可以$432購買，折扣後平均每盒$108，每個HOME+帳戶限購一套，售完即止。

訂購網站：https://www.home-plus.hk/tc_hk/hhc90001/p/

網站亦設SAVEWO救世、Medfort ASTM Level 3 口罩，低至36折，並有一系列Panadol或感冒藥以備不時之需。

訂購網站：https://www.home-plus.hk/tc_hk/hmft10021/p/

記者︰黃依情