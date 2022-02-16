【夫妻關係】陳小春送百朵玫瑰賀結婚12周年　應采兒談老夫少妻關係︰他容忍我

▲ 陳小春向應采兒送上一扎巨型紅玫瑰，慶祝結婚12周年。（微博圖片）

陳小春與應采兒（丁丁）兩夫妻年齡相差16年，但相處沒有無隔膜，經常鬥嘴放閃，不經不覺兩人已經結婚12年，情人節當日是他們的結婚紀念日，一向被丁丁埋怨沒有情趣的陳小春，罕有向愛妻送上一扎巨型紅玫瑰，氹得老婆非常開心。

應采兒於當晚深夜在微博分享合照，見到丁丁雙手捧著一扎巨型紅玫瑰花束，目測有逾百朵。兩夫妻共晉燭光晚餐慶祝結婚12周年，丁丁的臉上露出幸福笑容，並暗指小春似突然開竅般送上驚喜。

十二點，十二年，這次的浪漫看懂了。

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現年54歲的陳小春與38歲應采兒是圈中有名的老夫少妻配，兩人在2010年2月14日於美國拉斯維加斯的白色小教堂中註冊結婚，育有8歲兒子Jasper與1歲半的Hoho，現時定居上海，方便兩夫妻在內地吸金，Jasper則入讀國際學校，有指是著名學府「上海耀中國際學校」。

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丁丁為小春誕下Jasper後，本來不打算再生，因小春47歲才首次做爸爸，加上感到父子確有年齡隔膜，小春不太喜歡與兒子玩，但隨著兒子長大，丁丁害怕親子相處時間將更少，想珍惜陪伴孩子成長的短暫時光，才決心生二胎，「反而有點較像是陪我們」。

▲ 應采兒與陳小春現育有2子，一家四口生活幸福。（微博圖片）

大爆陳小春欠自理能力

兩夫妻近年是內地綜藝節目的常客，經常在鏡頭前鬥嘴和互爆對方的秘密，早前丁丁參與全女班talk show《聽姐說》時，一開始已經說「我有三個兒子」。

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她大爆小春是長不大的大細路，是欠缺自理能力的生活白痴，不會組裝任何生活用品，大至嬰兒床，小至看電視的盒子，換燈泡時更整壞燈座，「還有音響，我不在家，他不播音樂。他碰過的電器，也會弄壞」，擔心老公會成為兒子的壞榜樣。

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生活細節上小春全靠丁丁的照料，丁丁還大爆小春記不到網上密碼，甚至不知怎麼辦登機手續，令丁丁感覺似湊多個大細路。

不過數完一大輪丈夫的缺點，丁丁一臉幸福的表示：「為甚麼要和他在一起？那我就愛他啊。」她直認自己脾氣大，幸好小春容忍到，她更霸氣說：「自己不是大哥的女人，我本身就是大哥。」獲得現場觀眾不少掌聲。

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責任編輯︰王明芳