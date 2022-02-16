【兒童疫苗】5歲起周三可接種復必泰　學校查詢打針意願家長反應兩極　

▲ 有小學校方向家長查詢讓子女打針意願，家長反應兩極。

幼童染疫個案惹關注，繼元朗一名4歲男童疑染疫猝死後，兒童醫院一名確診3歲女童昨（15日）不治離世。近日，不少學校向家長了解讓子女疫苗接種的意向，有家長在網上發帖問及其他家長意見，父母的反應兩極，大部分堅持不打，表示寧罷學，另有些網民分享校內有家長已安排孩子打針。

有網民於14日（星期一）在facbook群組「大埔 TAI PO」發帖，提及收到老師來電，問及讀小學的兒子有關上課要打針的問題，事主清晰表達意向，並問其他家長意見，

我已表示寧願唔返學都唔會俾小朋友打。咁多位家長，你哋有無學校打嚟問過？

寧願罷學不讓孩子打針

該家長補充，校方沒有說明不打針就不讓學童回校上課，他明白「老師都係打份工，佢啲語氣係明白家長立場，無話態度唔好」，他只是說出意見，表明寧願不讓孩子返學。

有家長回覆自己已簽了兩次關於意向通告，校方在停課初期前表示安排到校打針，當時問了一次，近日又再問家長。

很多網民支持樓主的決定，不少也有收到校方查詢通告，有的回覆「有過敏史，唔打算打」、「通告剔咗唔打」、「App已覆暫時不打」。

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家長欲集合150人到校打針

另一方面，有網民分享校內有家長取態卻不同，譬如有從幼園家長谷，見有數名5歲小朋友已經快要打第二針了，家長表示打完科興完全無反應；有見家長網上分享3歲細仔參加了港大研究，快人一步打科興疫苗，直言「食飯行街任我行」。另外，有家長想要求衛生署到校為學童接種疫苗，

我女果間大部分家長未要打，都已經係咁問幾時打得，又話唔打唔可以返學⋯⋯講極都唔明，仲話要夾夠150人叫衞生署到校打⋯⋯

更多家長網民留言

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校方發通告了解學童打針意向

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀早前接受TOPick訪問表示，該校早於農曆新年假前已發通告收集家長對於子女打針的意向，已獲大部份家長回覆，當中逾400人表示願意打針，佔全校學生近半；由於農曆年假後疫情愈趨嚴峻，故計劃於再收集家長意向，供學校參考作日後申請集體打針。

陳校長指據初步數據，有近300名家長欲跟隨學校安排打針，當中欲打科興人數料夠數，達到校接種的150人門檻，其他接種復必泰學生也可預約專車到疫苗接種中心，惟仍有待當局公布停課期間的打針安排。

5歲或以上選擇科興或復必泰？

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，在研究數據方面上，復必泰比科興多。但科興接種劑量數目多，國內以億劑已接種。從科學層面上可選復必泰，而觀察實際情形，接種劑量多且未出現嚴重副作用，就可選科興。

他續稱，如身為家長，他會較趨向復必泰，因復必泰和科興一樣，出現輕微發燒現象僅6%；而復必泰抗體水平一定比較高。但值得留意的是，復必泰較常出現針口痛的副作用，機率高達70%。

甚麼情形下不宜接種疫苗？

當小朋友正在發燒、受細菌感染、正在服用抑制免疫系統藥物，又或慢性病未受控，都不宜接種疫苗。詳情請睇【下一頁】

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責任編輯︰王明芳