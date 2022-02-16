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【回應習近平指示】譚耀宗形容是「動員令」　林建岳：指出抗疫方向和目標

政治 12:36 2022/02/16

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全國人大常委譚耀宗。（資料圖片）

國家主席習近平就本港疫情作出重要指示，要求港府把儘快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。全國人大常委譚耀宗形容，習近平的重要指示是動員令，即動員全國之力，特別是廣東省，支持香港的防疫抗疫工作，對此表示衷心感謝，「與此同時，不論特首、政府、全體公務員、醫療人員及市民，我們也要動員起來，上下同心戰勝疫情」。

全國政協常委林建岳。（資料圖片）

全國政協常委林建岳表示，習主席的重要指示，不但體現中央對香港疫情的高度重視和關切，更表明中央將全力支持香港抗疫，指出了香港抗疫的方向和目標，對於香港戰勝疫情有重大的指導意義。

對於習近平強調特區政府的主體責任，林建岳指，這表明在抗疫上，特區政府是第一責任人，必須肩負遏止疫情的重任，各界在這個時候更應該全力支持特區政府，配合政府各項抗疫措施。香港社會包括不同政黨、同鄉社團、地區組織以及商界，都希望為抗疫出一份力。特區政府應該全力動員這些力量和資源，上下同心，採取一切必要措施，齊心抗疫，共克時艱，確保香港社會早日復常。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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