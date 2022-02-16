【瘋狂搶購】連花清瘟膠囊預訂爆額被市民責備 裕華國貨：希望互相尊重【附拆解功效】

▲ 連花清瘟膠囊預訂爆額被市民責備，裕華國貨稱希望互相尊重。

本港第五波疫情嚴竣，有市民近日分別到街市、超市及藥房儲貨及到藥房購買必理痛。亦有市民到藥房購買連花清瘟膠囊，因有指可紓緩染疫後不適。裕華國貨因預訂連花清瘟膠囊預訂人數過多而截單，有市民不滿截單致電責備，裕華國貨表示，希望可以諒解並互相尊重。

裕華國貨2月14日接受預訂連花清瘟膠囊，但昨夜10時許迅速宣佈截單。今在其fb專頁發帖稱，由於預訂連花清瘟膠囊人數太多，所以已暫停預訂，如再返會貨，一定會通知大家，并稱期望大家可以體諒，

請勿因不能預訂，而打嚟責備我哋嘅同事，疫情期間，佢哋都要工作，為大家服務，希望可以諒解並互相尊重!

另裕華國貨稱，連花清瘟膠囊2月尾會返貨，佐敦總店統一留貨。

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到底市民搶購的連花清瘟膠囊是甚麼？註冊中醫陳俊傑近日接受TOPick訪問時表示，連花清瘟膠囊成分以清熱、治外感藥為主，整張方「偏散偏清」，所以對喉嚨痛、眼乾、鼻乾症狀會有機會有改善。另外連花清瘟膠囊較適合身體強壯的人士服用。

體質不適合的人食了會得不償失，不但無法預防還會更差。

陳醫師提醒，假如身體一般或者較弱，服食2、3次未必有問題，但服食太多容易令身體更弱，如出現頭暈、腹痛、嘔、心悸、幾日不解等。如服用後出現上述問題，應看家庭中醫師。

中醫馬琦傑今亦發帖稱，連花清瘟膠囊適用症狀包括瘟熱毒邪外襲，肺衛不固所致的時行感冒，可緩解發熱甚或高熱、惡寒、肌肉酸痛、頭痛、噴嚏、鼻塞、流涕、咳嗽等症狀；也可用於治療感受風熱毒邪，熱毒蘊結於咽喉所致的急喉痹，緩解咽痛、咽乾、咳嗽、發熱等症狀。

作用：疏風清熱解毒

不適用：風寒症狀

注意事項：

1.用藥期間，應避免食用生冷、辛辣、油膩食物，忌煙酒、濃茶。

2.由於連花清瘟膠囊中含有苦杏仁，因此不宜與利多卡因、普魯卡因等局部麻醉藥合用；也不可與磷酸可待因、噴托維林（維靜寧、咳必清）合用，以免抑制呼吸，造成藥物性的呼吸困難。

3.由於其還含有麻黃，所以不宜與氨茶鹼合用，否則會發生嚴重頭痛、失眠等不良反應；

4. 也不宜與異丙腎上腺素（喘息定）合用，否則會引起心悸、血壓上升、甚至出現高血壓危象。

5. 慎用人士：

高血壓、心臟病患者要

肝病、糖尿病、腎病等慢性病嚴重者

運動員和過敏性體質者

脾虛便溏者、孕婦、哺乳期婦女、兒童、年老體弱者

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責任編輯︰王明芳