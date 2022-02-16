【封區檢測】沙田耀安邨耀平樓污水樣本呈陽性　下午1時起圍封檢測【不斷更新】

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本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。政府今日（16日）公布，由於大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，圍封檢測沙田耀安邨耀平樓。政府目標是在明日（17日）下午約1時完成此行動。

受限區域不包括位於地下的香港神託會耀安綜合復康服務中心，及香港神託會創薈坊（馬鞍山）。政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。



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責任編輯：黃悅晴

