【接種疫苗】母乳媽媽憂慮不帶子女打針　拆解哺乳媽媽接種疫苗宜忌

▲ 有母乳媽媽感憂慮，不想帶子女打針。

第五波疫情肆虐，政府昨（15）起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲。有母乳媽媽在Facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發文，指對於打針感憂慮，至今仍然一針未打，亦表示不想帶小朋友接種疫苗，引起網民討論。

母乳媽媽對打針感憂慮

港媽在文中指出，身邊有朋友得知現時可接種疫苗的最低年齡降至3歲，立即替小朋友預約打針。她續指自己仍在餵哺母乳，至今一針未打，亦不想打小朋友打針：

始終太細，你話我多疑都係咁話。

帖文引來網民討論，有網民表示不會讓小朋友打疫苗，「正常疫苗要十年臨床實驗，未夠十年就推出，有乜長遠副作用都未知」、「副作用水蛇春咁長，仲有項叫未知都搞笑，仲話要小朋友打」、「去到死線迫到埋身都唔會打」、「唔會畀小朋友打，最多唔返學，同埋其實科興防唔到變種，咁打黎做咩？」。

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專家建議母乳媽媽接種復必泰疫苗

據政府網站資料，新發現及動物傳染病科學委員會及疫苗可預防疾病科學委員會表示，鑑於沒有已知的與授乳婦女接種信使核糖核酸疫苗的相關風險，建議餵哺母乳的母親可以如其他市民般接種復必泰疫苗。

聯合科學委員會聯同專家顧問團專家同樣建議，懷孕及哺乳的婦女跟隨一般成年人的安排，接種包括第三劑在內的信使核糖核酸疫苗。至於曾感染2019冠狀病毒病的人士，則可於接種第一劑疫苗最少六個月後接種一劑復必泰疫苗。

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責任編輯︰王明芳