【致謝議案】譚岳衡：抗疫環節存多個隱患　吳傑莊：已聯絡無人機資源義助運送跨境物資

▲ 立法會大會今以視像形式舉行。（資料圖片）

立法會今辯論《施政報告》致謝議案，多位議員就檢測安排、隔離、治療設施等多方面提出意見及建議。又表明，自己可以為抗疫提供的資源和協助。

其中，選委界議員譚岳衡指出，本港在抗疫環節存在多個隱患，他提到，目前有逾4000人正居家檢疫，同住家人需面對感染風險，甚至令整棟大廈都有感染風險。他又提到，現時密切接觸者須居家隔離14天，同住親屬卻僅須檢疫4天就可以出門，邏輯上說不通，以增加社區傳播風險。他又關注，同事在辦公室每天相處七、八小時，為何不納入密切接觸者；政府不允許跨家庭聚會，但卻允許外傭在假期聚會，形容是關了一個缺口，又開了一個缺口，強調疫情防控要形成閉環管理的體系。

另一位選委界議員吳傑莊表示，自己已去信特首，建議運用大型貨運用無人機運送緊急跨境物資，相信這種無接觸運送全自動駕駛，可減少交叉感染，自己已聯繫好無人機資源，隨時可義助港府。

經民聯林健鋒形容，政府在「外防輸入、內防反彈」工作上的確出現漏洞，以前不止未能做到「先知先覺」，還不時「後知後覺」，甚至出事仍「不知不覺」，但認為現時已有改善。他又指，政府在資訊發放及解說方面，需要改善，舉例指，特首2月8日下午3時半公布了抗疫措施，但措施詳情的新聞公報，竟在凌晨12時32分才放上網，過程中引起很多誤傳和誤解，人心惶惶，呼籲政府每次推出新抗疫措施，要做好懶人包、一問一答等。

林健鋒續指，工商界好支持抗疫工作，據其了解，多間酒店已答應轉做隔離設施用途。但疫情發展至今，各行各業都受到嚴重打擊，中小企首當其衝，他促請政府繼續推出措施支援企業及市民，建議推出優化版的「保就業」計劃，以及向市民派發一萬元「回歸慶典消費券」。

身兼民建聯衞生事務發言人的梁熙認為，雖然現時確診數字居高，但未能真實反映情況，他指，很多在家中自檢陽性者，不但未能確診，更不用說得到適切治療或安排前往隔離設施。他就此提出多項建議，包括設立專線，派發檢測瓶給自檢陽性的人士以進行覆檢，確切知道有多少人感染，才能準確判斷疫情。梁熙續指，「火眼實驗室」即將投入運作，建議本港檢疫能力大幅提升之後，應進行「非禁足式全民強檢」，徹底查找本港的傳播鏈。

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記者：林曉君