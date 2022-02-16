【兒童確診】3歲女童染疫亡　港媽難過發帖嘆女童短短一生都戴口罩

▲ 3歲女童染疫死亡，有港媽嘆女童短短一生都戴口罩。

繼元朗一名4歲男童上周五疑染疫死亡後，昨日（15日）兒童醫院一名確診3歲女童亦不幸離世，成為本港最年輕染疫死者。有港媽於網上討論區分享事件，引起不少家長討論，他們對女童逝去感到惋惜及難過。另有家長提出，希望政府成立獨立部門，優先處理兒童個案。

網民對女童早逝感惋惜

該名媽媽昨日（15日）於網上討論區「親子王國」，以「消息指︰3歲危殆女童今晚病逝，成最年幼新冠亡魂」為題發帖，表示她自己作為媽媽，聽到這宗新聞真的很難過。不少媽媽留言表達對事件的感受，「睇到呢啲新聞，個心哽住哽住」、「老人小朋友中咗好嚴重，心情好down」、「唔好再有細路出事，希望小女孩家人節哀」。有媽媽心痛女童早逝︰

呢兩年都未正式玩過，佢就走咗……

成世都戴口罩，諗起都想喊……

3歲就咁走了，我諗起呢2年咁多封乜封物，好多家庭親子時間都失去咗，好心痛。

有網民指在女童生前，其親人曾在WhatsApp發出訊息，呼籲朋友為當時危殆的女童祈禱。訊息內容透露，女童的媽媽上周誕下第二胎，小兒子出生後發現肺炎需留醫。與女童同住的父母及外傭的新冠肺炎快速測試呈陰性，但要自我隔離及持續做測試……沒想到女童後來不幸離世。

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討論是應否為孩子接種疫苗

3歲兒童昨日（15日）起可接種科興疫苗，5至11歲兒童今日開始亦可接種復必泰疫苗。有家長討論應否為孩子安排打針，認為現時疫情嚴重，出現兒童染疫重症甚至死亡個案，有網民表示「小朋友無打針，中咗真係會無命㗎」。點擊睇更多網民意見︰

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此外，有家長指出3至4歲兒童尤其危險，「無乜接觸過冠狀病毒，一來就好嚴重」、「呢班小朋友全部幾乎無打針，最危險」。她建議政府成立獨立部門，優先處理兒童個案，做好分流工作，防止交叉感染。

醫生籲留意兒童6大緊急警號

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華昨日（15日）接受電台訪問時指出，小朋友確診後，家長應保持冷靜，觀察小朋友發病期間徵狀，例如有否發燒、進食情況、大小便及作息如何。新冠病毒入侵身體不只影響呼吸系統，還會影響神經中樞，其中嘔吐都是病徵。

關醫生稱，家長亦要留意當局指引，如小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒或神智模糊等狀況，以上均是緊急警號，應馬上召喚救護車。

他提醒照顧者須戴口罩、勤洗手，接觸完小朋友分泌物就必須洗手，而小朋友曾接觸玩具及洗手間，建議用1:99漂白水清潔。藥物方面，可服用普通退燒必理痛。他補充，大多數新冠患者會自動康復，不用服抗病毒藥物，如果小朋友持續發燒2至3天，大約3至4天會退燒，所以應在家中靜心等候。

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責任編輯︰王明芳