【疫苗通行證】西九文化區本月24日起實施疫苗通行證　M+博物館將閉館至本月23日

▲ 管理局宣布M+將持續閉館至2月23日。（資料圖片)

西九文化區管理局今日（16日）宣布，因應港府宣布將在本月24日起，於所有受法例第599F章規管的表列處所，包括博物館、表演藝術場地等公眾娛樂場所，全面實施「疫苗通行證」安排，管理局將適時公布在西九實施「疫苗通行證」的詳情。

另外，管理局宣布，M+博物館將持續閉館至2月23日，所有已登記於此期間參觀M+之人士，請留意閉館安排，並歡迎重新預約其他日子到訪M+。M+指定的預約平台將繼續透過電郵和短訊等方式，通知受影響人士最新的閉館安排。

至於本月23日或之前西九表演藝術場地的所有表演及節目需要延期或取消。管理局提醒觀眾，敬請保留門票，有關節目更改或其他相關的票務安排，稍後將於西九網站公布，網上票務及購票熱線（+852 2200 0022）將繼續維持服務。

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記者：郭詩詩