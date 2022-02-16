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【大學排名】金融時報公布全球MBA排名　本港3間上榜大學排名均下跌

社會 15:45 2022/02/16

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科大商學院的排36位。（資料圖片）

英國《金融時報》（Financial Times）日前公布全球MBA課程排名，本港有3間大學課程打進百大，惟排名均較去年下降。其中以科大商學院的排名最高，列36位，比去年跌14位；中大商學院則排名50位，較去年跌2位；港大經濟及工商管理學院大跌30位，排第59位。

有關排名涉及20個指標，包括校友的反饋、其薪金增長、學校教職員數目、學校研究等。100間上榜的大學中，本港佔3間，其中以科大商學院排名最高，排36位；中大商學院排名50位；港大經管學院排59位。

排名首3位的大學依次為美國華頓商學院、美國哥倫比亞大學商學院，及並列第三名的歐洲工商管理學院 (Insead)及哈佛大學商學院。

科大商學院表示，排名為院校提供參考指標，有助評估需要完善的領域，又說其MBA課程的主要目標是為同學提升國際視野，確保他們掌握與時並進的技能與知識，去年畢業的全日制MBA同學於畢業後3個月內的就業率達百分之九十五。

中大商學院則說，將繼續審視自身在各項目上的表現外，會一如以往放眼世界，聚焦中國，發揮本身的獨特優勢，為學生提供更多元化和國際化的學習體驗，又說很高興躋身百強排名榜。

港大經管學院回覆查詢時指出，不同的國際排名有各自的評審準則，亦是院方不斷提升課程質素的一些參考指標，會繼續努力加強學員的競爭優勢，提供全面的支援，以面對未來商業社會的需求和挑戰。           

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記者：黃悅晴

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