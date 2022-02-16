【家族榮耀】楊茜堯完美演繹大婆風範　擊退小三句句有骨：你對馬家嚟講毫無價值

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林、于洋、陳曼娜等參演劇集《家族榮耀》，在昨晚（2月15日）播出的第7集高潮迭起，當中楊茜堯飾演甄芯盡展大婆智慧，狂窒「進撃的小三」Mandy（劉悅飾）大快人心。

《家族榮耀》劇情講馬耀祖（黃浩然飾）與小三Mandy（劉悅飾）關係曝光後全城哄動，原本打算離婚的甄芯（楊茜堯飾）突然改變主意與Marco（張智霖飾）重返馬家，並獲分配2%馬氏股份作為補償，條件是假若將來與耀祖離婚，甄芯必須將所持有股份賣回給馬氏。

眼看甄芯在馬家地位漸趨鞏固，Chloe（李彩華飾）與彩薇（熊黛林飾）相當眼紅，後者更耍手段讓耀祖私生女JoJo與奶奶劉愛歡（陳曼娜飾）碰面。

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完美KO小三

另一邊廂，進擊的小三Mandy除了開記者會博取關注，更不時放風給媒體，有感被「踩到上心口」的甄芯終登門驅趕小三，今回更是佔盡上風。

甄芯一來便著Mandy執包袱離開香港，傲慢的Mandy即寸爆問道：「去法國定New York先？」甄芯聞言冷笑謂：「法文你識講咩？英文我估你除咗識嗌漢堡包食，都唔識幾句喇呵？」

做好心理準備當狠角色的甄芯，再下一城讓Mandy知道自己不是對手：「佢探監名單上面有你個名咩？你連探佢嘅資格都冇！」

此時Mandy拿出女兒作擋箭牌反擊：「我要帶JoJo見佢嫲嫲！」今回甄芯不但沒有被大到，更繼續氣定神閒謂：「見咗咁又點呀？我今日代表馬家嚟，馬家只係在乎佢孫女，你對佢哋嚟講根本毫無價值。」

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令耀祖無言

好不容易擊退小三的甄芯，探監時遭老公耀祖怪責擅自決定將Mandy母女送走，此時甄芯冷冷地爆Seed謂：「你答應過我咩呀？全權交畀我處理吖嘛！你有冇諗過我感受，我要親自上門安排佢同面對佢架！你一手推我去做壞人嘅角色，我就一定會堅持到底。」一字一句均令耀祖無言以對。

昨晚，甄芯還親身示範作為名門少奶必備具備的條件———忍！

無論是面對媒體一再追訪、記者會上步步進逼的提問、2%股份轉讓的合約條款、小三的囂張、奶奶及老公希望她善待JoJo的自私要求等。

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甄芯顯大將之風

她雖然有適度地提出質疑及反擊，但最後還是以大局為重一一忍下來。

甄芯的大將之風贏得了大批網民支持，對於網絡早已曝光的甄芯「黑化」傳聞，不少「芯」派觀眾大感不解，紛紛留言認為現時怎麼看都是人畜無害的甄芯，一定是被逼至絕路才會「忠變奸」，令甄芯黑化真相期待指數愈炒愈熱。