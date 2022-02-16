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【升中面試】疫下傳統名校更改中一收生安排　聖保羅轉Zoom英華男拔取消面試

中小學 13:22 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

疫情下，多間傳統名校都取消面試或改為網上面試。

本港第5波疫情嚴峻，教育局宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，暫停面授課堂及校內活動至3月6日。然而，2月至3月是中一收生面試的高峰期，多間傳統名校近日紛紛變陣，其中英華女學校及英華書院均取消面試、聖若瑟書院則改為網上實時面試等。

中一自行分配學位階段收生面試及部分直資私立中學升中面試，多數在2至3月舉行。然而，受疫情影響，本港學校暫停面授課至3月6日，教育局月初通知參加派位學校，不可以在暫停面授課堂期間舉行實體面試，即使在恢復面授課後，校方若安排實體面試，也須採取嚴謹的防疫措施。

多間傳統中學已紛紛變陣應對，以下為部分中學的面試改動︰

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最新影片：

直資學校議會主席陳狄安早前受訪表示，雖然教育局有關通告對象非針對直資學校，但內容涉及中一面試安排，直資學校一般也會跟隨，他相信大部分中學面試安排也會受第五波疫情影響。以其所屬的英華書院為例，原定本月26日進行次輪面試，已順延一周至3月5日，並於今日（16日）於網頁公布，取消次輪面試安排。

另外，由於疫苗通行證即將擴大至學校，而部分學校要求家長參與面試，不排除有學校擔心有家長未打針不能入校，或小學生未打針有感染風染，而計劃取消實體面試。

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責任編輯︰王明芳

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