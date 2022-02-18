【靚太安樂窩】80後醫生夫婦豪裝渣甸山980呎單位　舊樓間隔重組變個性化摩登家居

▲ 80後醫生夫婦嚮往簡潔俐落實用設計，將渣甸山47年舊樓翻新成時尚家居。

位於渣甸山傳統豪宅地段的年達園，雖然樓齡逾47年，但單位間隔勝在四正實用，仍不乏用家追捧。今集《靚太安樂窩》帶大家參觀年達園980呎單位，80後夫婦希望將舊樓大翻新，依照個人生活習慣重新分配間隔，打造酒店風時尚家居。

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屋主夫婦均為專業人士，希望新居設計簡潔俐落且充滿個人風格，傢俬佈置方便日常生活。設計師Ray指單位原則為3房2廳設計，間隔雖四正，但廳細房窄，加上樓底矮，顯得室內環境更昏暗。由於只有屋主二人居住，為更妥善運用空間，Ray決定清拆其中一間房間，變成2房2廳，又運用視覺錯覺放大空間，令整體感覺變得開揚光猛。

▲ 從事室內設計已有多年經驗的Ray，明白每個單位都是屋主和家人共同擁有的回憶，所以他希望每個設計都是美觀和實用兼備，經得起時間考驗。(劉卓姿攝)

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客飯廳合併 玄關變迷你吧台

▲ 飯廳裝修前為第3間房。(圖片由設計師公司提供)

原則飯廳位置較狹窄，加上屋主夫婦喜歡下廚及招待朋友。因此，在清拆一間房間擴大客飯廳面積後，Ray將玄關改建成迷你吧台及設置酒櫃，作為開放式廚房的延伸空間，配合廚房內長型工作枱面，方便屋主一邊烹調，一邊和朋友互動。

融入酒店式元素 營造寬敞感覺

▲ 清拆其中一間房間變成飯廳後，客飯廳面積大增。(劉卓姿攝)

Ray表示舊式豪宅樓底較矮，亦潛在結構性問題，空間改造絕非易事，需靠用色設計及燈光佈局。客飯廳以米白色為主調，配上淺色、木系及洞石製家具，亦增添酒店專用的調光器及多盞天花射燈，任何時候都擁有足夠光線。

主人套房用色柔和，主廁亦採用落地大玻璃設計取代一般間隔牆，即使擺放一張6呎大床後，仍可減低壓迫感。

由於衣帽間兼備書房用途，Ray亦將衣櫃木門轉成玻璃門，開放式收納設計既可放大視覺空間，又能讓衣服擺放位置一目了然，方便屋主夫婦快速配襯衣服出門上班。

Ray： 絞盡腦汁設計迷你吧台

單位設計集個人化、時尚奢華及功能性於一身，更特別採用洞石傢俱，營造溫馨感覺。

全屋我最滿意的是迷你吧台位置，吧台由洞石所製，而本身洞石成本昂貴，因此家居設計用料上較少使用。但純天然的米黃色、凹凸有致的表層質感非常豐富，的確有非常強的裝飾性。

工程詳情：

裝修時間：5.5個月

總裝修設計費用約130萬，當中包括訂造傢俬、水電工程、現場木工、泥水工程、油漆工程、清拆及雜項。

資料來源：Homeric Interior Design

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責任編緝：張懿慧