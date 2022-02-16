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【爸媽身教】家長寬己嚴人教仔雙重標準　醫生媽媽︰以身作則令孩子心悅誠服

育兒經 14:24 2022/02/16

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家長以身作則教導，才是最有效、最令孩子心悅誠服。

我們經常要求孩子去做我們自己做不到的事。

譬如說，一見到他們房間書桌亂糟糟，就忍不住破口大罵：「叫了你多少次，每天做完功課必須馬上清理桌面？為甚麼從來都要我提醒？」

可是家長自己的衣櫃、梳粧台、辦公桌，又是否時時刻刻、每分每秒都乾淨整齊呢？有時工作太忙、心情太累，總會想：「隔兩天才整理雜物和丟掉大型垃圾吧！」其實也不算過分。但是「只許州官放火，不許百姓點燈」，對於自己一時意氣責罵了孩子，心中會否有點愧疚感？

又例如餐桌上不允許孩子分心，但家長吃飯時則對着手機、報紙目不轉睛。或者自己喝酒、吃辣、進行減肥生酮飲食等不太健康的習慣，卻強迫沒有胃口的孩子「吃多塊魚」、「幹嘛不吃菜」、「偏食就不會長高」、「你怎麼只吃一點點？我煮的不好吃嗎？那我以後不煮了！」從恐嚇威脅，進展到情緒勒索；孩子只是孩子，他們是不懂得化解這些壓力的。

還有，批評孩子讀書不用功、好逸惡勞、不愛看書、對長輩不尊敬、坐不定、長時間打電玩、左耳入右耳出、說話不清不楚、情緒不穩……

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而家長自己呢？他們亦未必永遠很勤力自律、愛閱讀、對親人很有禮貌、可以長時間坐姿優雅穩定、不打機煲劇、專心聆聽孩子說話、咬字發音清晰，或者從不發脾氣。

如此「律己以寬，待人以嚴」，是否因為是自己的孩子，就可以雙重標準？

「我只不過為孩子好！」家長振振有辭。有些人則老羞成怒：「就是因為自己小時候不用功，長大後一事無成，所以才不想孩子重蹈覆轍啊！難道我要求他努力讀書和清潔房間是不對的嗎？難道我想害他嗎？」

家長當然想孩子好，可是「以身作則」才最有效、最令人心悅誠服！人非聖賢，以上種種問題，你我多少都曾犯過；我們作為父母，平日多些自我反省、對孩子有同理心，也是讓自己更成熟的人生修煉。

全文刊於《經濟日報》，原題為「家長的盲點」

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撰文 : 許嫣 醫生媽咪

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