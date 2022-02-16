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【波鞋開賣】New Balance M2002RDA球鞋網上炒至$6,000　明日公開網上登記抽籤【內附連結】

休閒消費 14:03 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

網上被炒至高價的New Balance M2002RDA和M2002RDC球鞋，明天開始接受抽籤預訂。（圖片品牌提供）

因為本地疫情來勢洶洶的關係，市面一片蕭條，但其實只要你行過CHANEL等品牌，門前亦有排隊等候入內購物的顧客，而至於運動品牌的攻勢更沒有停下來，就好像New Balance即將推出的M2002RDA型號，球鞋未上市就被在網上炒至$6,000，而本地抽籤即將舉行，大家還不快快準備登記。

一直以來，購買New Balance的球鞋都以買它的灰色最是矜貴，今次所推出的2002R Refined Future Pack和M2002RDC球鞋，之所以叫鞋迷追捧，除了有灰和白色可供選擇外，鞋身刻意不修剪的剪裁帶出破格設計是賣點所在，而鞋舌更露出海棉，加上擁有N-ergy和ABZORB雙系列緩震，難怪鞋未上市就在網上被炒至高達$6,000的大有人在。

    點擊圖片放大
    +4
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不過，不希望以炒價擁有這對球鞋的人要留意，本地的抽籤日期和資料如下，祝大家好運。

網址：https://raffle.newbalance.asia/

日期：17/2中午12時-21/2晚上 11 時 59 分

公佈日期：24/2

購買日期：25-27/2

購買方法：中籤者會收到電節通知，然後親臨New Balance專門店購買

備註：每款產品限登記1次，重覆參加者將被自動取消資格。

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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