【司法覆核】不滿政府推行「疫苗通行證」強迫打針　巿民入稟申覆核撤銷決定

▲ 有巿民日前入稟高等法院提出司法覆核，要求撤銷有關決定。

政府早前宣布推行「疫苗通行證」，並將於下周四（24日）擴展通行證至多個表列處所，屆時進入指定處所人士須至少接種一劑新冠疫苗。有巿民日前入稟高等法院提出司法覆核，指「有打針」及「不打針」人士有不同待遇，限制不接種疫苗的健康人士的自由及權益，制度上屬歧視，要求撤銷有關決定。

申請人鍾宋旺，建議答辯人為行政長官辦公室，有利害關係各方為其本人、父親、香港巿民及香港特區政府。

申請人於親自撰寫的入稟狀指，政府就疫情變化收緊社交距離措施，並推行「疫苗通行證」，將於下周四（24日）擴展通行證至多個表列處所，屆時進入指定處所人士須至少接種一劑新冠疫苗。申請人認為做法令接受與不接種疫苗人士有不同待遇，限制不接種疫苗的健康人士的自由及權益，制度上屬歧視。

入稟狀續指，巿民有不接受疫苗注射的自由和權利，也有在公共場所活動的自由和權利，強迫打針和限制身體健康是違法。申請人指任何市民享有不受政府指定的醫療服務的自由，國家立法要求任何市民以接種疫苗為條件，才能有人生工作的自由是違法和違憲。

申請人指，無論有否接種疫苗的人也中招，抗疫的重點便是免疫力，提升免疫力的方法在於精神和肉體上的話，單方面強推疫苗的衛生政策，對政府、特首及社會大眾帶來負面的問題，要求取消錯誤的疫苗政策。

申請人又指，若不打針便不可進入公共場所的話，將會侵害市民不打針的權利，形成「不打針」和「有打針」者的不同待遇及形成歧視，相關政策會分化「打針」和「不打針」的市民，阻礙民衆共同抗疫和回復經濟。

申請人指政府可能存在錯誤理解，因為打了疫苗和没有打疫苗的人也會染疫，建議政府就疫苗事情上應有正確的思考，並建議政府聆聽巿民，並以戒殺護生、舉行法會、重視素食和基層消費，以純善守舊的文化傳承福德工作，希望法庭作出正確裁決。

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記者：林育慧