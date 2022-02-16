【蔬菜保鮮】疫情嚴峻市民憂封城瘋狂囤貨　肥媽教簡單方法延長蔬菜保鮮期

本港第五波新冠肺炎疫情嚴重，一度傳出政府會封城的消息，引來全城恐慌，紛紛搶購糧食。識食識煮的肥媽早前拍攝影片，如何用簡單方法延長蔬菜保鮮期的影片，家庭主婦大讚方法超有用又簡單，肥媽還說食材可以放一個月都不會變壞，煮出來的餸菜跟新鮮食材無異。

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蔬果餐餐都要進食，買得太多容易爛。肥媽建議，蔬菜買回家後，可以用廚房紙包住再放入雪櫃。她親自打開自家雪櫃教學，見她雪櫃塞滿食材一點都不擔心會變壞，她親自拎起一棟黃芽白示範，表示已經放了一星期，但好像新鮮買回來。



芹菜、西蘭花、椰菜花、紅蘿蔔都係可以擺放得比較耐的食材，切咗之後擺落熱水度，兩三分鐘拎番起佢攤凍，然後擺冰箱，你放一、兩個月都冇所謂，一、兩個月攞番出嚟炒，佢都好似新鮮感嘅，其實你去買嗰啲急凍都係一樣，生果都可以，將佢切成一粒粒或打冰都可以保存好耐。

至於麵包，肥媽則指麵包放急凍保存一個月都沒有問題，吃的時候放落多士爐翻熱，口感跟新鮮麵包無異，外國人都是一個月才買一次麵包。

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肥媽擁有超過40年的烹飪經驗，自2003年開始在有線電視娛樂台擔任《肥媽私房菜》主持，節目受到一眾師奶愛戴，2013年後轉戰到無綫主持《搵食》節目大獲好評，無綫隨即添食《食平D》系列，以慳、抵本色入廚，節目獲家庭觀眾喜愛，長做長有，最近更與陸浩明主持《煮野食》。

責任編輯：陳麗薇