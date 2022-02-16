【疫苗接種】5至11歲幼童今起可接種復必泰　家長及兒童親述接種後反應

▲ 羅太帶同穿著全套保護衣兒子到疫苗中心。（陳永康攝）

本港5至11歲小童今日(16日)起，可到指定接種中心接種復必泰疫苗，兒童醫院兒童社區疫苗接種中心接種預約已滿額至下月中，而圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心今日起至2月27日的預約亦爆滿。圓洲角體育館兒童社區疫苗接種中心今早亦有家長陸續帶同子女到場接種，更有家長帶同穿上全套保護衣的兒子到中心打針。

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另一方面，兒童醫院今早亦有家長攜同子女到場排隊入場接種。有家長盼為兒子接種後盡快回校上課，又指即使現時不打針，日後或未可上學乘車，故盡快為兒子接種；另有家長因應近幼童病歿個案，憂子女不打針染疫後果不堪設想。

▲ （黃穎津攝）

郭女士則與其9歲多的兒子特地從荃灣前來接種。她指兒子患有自閉症，就讀特殊學校，預約時希望能盡快接種並預留時間休息，讓兒子回校上課。惟疫情漸趨嚴峻，復課短期內無望，郭女士感嘆：「唔太中意上網課，覺得學唔到野，小朋友坐唔定。」

郭女士又指，因其一家另外五人都有接種復必泰，接種後只感手臂酸痛無甚大礙，又指如政府容許5至11歲兒童接種也應有數據支持，故認為可以讓兒子接種。而因兒子有特殊需要，她形容打針時需多人協助。「我攬住佢，一個姑娘打針，一個姑娘要按腳，打針嗰下佢大叫咗一聲。」

郭女士表示，其實兒子每年都會於學校接種流感針，反應一向都很平靜，但因學校只安排科興接種，故便沒有參與學校計劃。她說：「有時小朋友老人都唔知點表達，政府要關注多啲，尤其是特殊小朋友。」

她又對近日接連出現的兒童重症個案表示關注：「打咗針起碼病發無咁嚴重，心都安樂啲。」她續指，即使現在不接種，未來可能上學、乘車等都未必能通行，故傾向為兒子盡早接種。

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莊先生與今年11歲的莊小朋友在開放預約當日便預約接種復必泰。他指當時第五波疫情剛開始，擔心之下便為小朋友預約，而自己科興及復必泰都有接種，故不太擔心會出現副作用。莊小朋友亦表示，接種後亦沒有不舒服。

呂女士則與其10歲的女兒前來接種。她指最近有3、4歲小童出現重症甚至死亡個案，外國亦有接種2劑疫苗後重症個案，擔心若不接種，孩子一旦染疫則不堪設想：「唔太擔心副作用，反而擔心佢中咗，身體承唔承擔到。」

葉先生則與今年5歲多的女兒在學校安排下打針。他指學校只有提供復必泰接種的集體安排，且因外國只認可復必泰疫苗，為方便出國，他亦傾向讓女兒接種復必泰。他認為學校安排相當方便，可讓家長自願填表接種。被問及會否擔心副作用，他則表示不太擔心：「政府做得好，有咩事都可以揾返emergency service。」

而周先生夫婦亦因疫情嚴峻，特地為其7歲及5歲的兒子請假接種。他稱一家人都是接種復必泰，接種後亦「無乜反應」，故對復必泰較有信心，不太擔心有副作用：「佢哋無唔舒服，周圍走好精神。」

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記者：黃穎津、陳永康