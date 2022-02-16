【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　專家指迷宮間隔影響通風

▲ 城大建築及土木系教授袁國傑以專家證人身分作供。(梁錦麟攝)

2016年淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，導致高級消防隊長張耀升及消防隊目許志傑殉職，死因研訊今（16日）續。消防處一方傳召的城大建築及土木系教授，今以專家證人身分作供稱，迷你倉內的金屬板及迷宮間隔影響通風，而正壓鼓風機雖然在對流通風效果非很好，但仍為滅火提供清晰區域，達成其目的。

專家證人、城大建築及土木系教授袁國傑今作供稱，根據案發時的閉路電視片段等數據，模擬出火災或由先從冷氣機外殼燃起，再導致首個迷你倉起燃，隨後再蔓延至整個倉庫的底部，再燃燒至倉庫的左上方。

袁又引述報告講述火場的通風情況。袁稱，火場內的排煙口為進煙口兩倍。R2R及R3R橫巷的火勢最為猛烈，若附近窗台突然被打破，極有可能引致木勢失控。相反1、2號梯附近未有火警發展跡象，故附近窗戶的通風效果較佳。

袁續指，消防員於2016年6月21日，起火首日使用的正壓鼓風機在對流通風方面非很好，或因倉內的金屬板及迷宮間隔所致，當中大面積金屬板的不規則結構，均對氣流造成阻力。雖然如此，但正壓鼓風機亦為滅火提供清晰區域，達成其目的。

袁又指，當時3樓梯間入口門戶、1、2號梯的窗口已經打開，未有必要優先拆除廣告板，因為這會釋放無法忍受的熱力及濃煙，或破壞救火行動。

袁再指，在火場內通風僅是救火的其中一個方法，未有配合灑水器及消防喉作合適火勢鎮壓，對流通風對撲火成效將成疑。袁補充，淘大工業村未有安裝灑水器。

袁又引述早前英國消防程序及滅火專家Richard Hagger的證供稱，Hagger曾指消防處應在火勢早期時創造通風通道。袁認為這是理想的做法，但當時消防員難以拆除倉庫內全高度的迷你倉，難作真正通風。袁指當時消防員在合適時機拆窗。

研訊今午續。

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記者：梁錦麟