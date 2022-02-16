【金像獎2022】王丹妮+梁仲恆入圍兩大演員獎　與鍾雪瑩+柯煒林+馮皓揚爭最佳新演員

▲ 王丹妮、梁仲恆入圍兩大演員獎項，與鍾雪瑩、柯煒林、馮皓揚同爭最佳新演員。

《第四十屆香港電影金像獎》入圍名單於今日（16日）下午公佈，入圍最佳新演員的包括《梅艷芳》的主角王丹妮、《殺出個黃昏》的鍾雪瑩、《濁水飄流》的柯煒林，以及同樣來自《媽媽的神奇小子》的梁仲恆與馮皓揚，五人分別入圍最佳新演員之餘，更憑同一角色入圍「最佳男女主角」及「最佳男女配角」，競爭非常激烈！

《第四十屆香港電影金像獎》今日舉行記者會，由影帝張家輝及導演彭秀慧宣佈19個獎項的入圍名單。

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今年的最佳新演員最後五強，分別來自四部電影，包括重現一代天后梅艷芳絕代風采的同名電影《梅艷芳》、改編自真人真事的電影《媽媽的神奇小子》與《濁水飄流》，還有集合不少老戲骨出演的電影《殺出個黃昏》。TOPick為你逐一介紹五位新演員的背景及演出。

王丹妮《梅艷芳》

現年31歲的王丹妮（Louise）模特兒出身，身形高挑的她於17歲參加模特兒比賽入行，23歲那年與當時男友意外懷孕誕下女兒Affa，現為歌手羅孝勇的太太。

首次亮相大銀幕，Louise便要演繹一代天后梅艷芳，事前花了半年時間揣摩梅姐的一言一行，不過她也曾經表示：「梅姐只有一個，無可代替。」雖然有不少聲音抨擊Louise與並不相似，但亦有不少觀眾讚她拿捏到梅姐的神髓。

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對於《梅艷芳》王丹妮入圍「最佳新演員」及「最佳女主角」，導演梁樂民謂：「每位提名者都十分優秀，能夠入圍已經非常難得，也是對Louise最好的鼓勵。無論得獎與否，她已是我心目中的最佳新人及女主角。」

鍾雪瑩《殺出個黃昏》

於浸大傳理系畢業的鍾雪瑩，先於商台主持電台節目，亦曾參加《亞洲星光大道3》，涉獵超多範疇的她曾經任DJ、模特兒、填詞人、主持人，以及演出MV、電視劇及電影等。

27歲的鍾雪瑩於2021年才首次踏足電影圈，參演了《狂舞派3》、《殺出個黃昏》、《媽媽的神奇小子》及《梅艷芳》四部電影，均有入圍本屆金像獎，她更憑電影《殺出個黃昏》屈紫瑩一角，入圍最佳新演員獎項。

得知自己能夠入圍金像獎，鍾雪瑩表示：「嘩！我在正在吃西蘭花的時候收到這個消息！能和出色的電影人一同身處在這個名單裏，感到非常榮幸和幸運。非常謝謝大家，也謝謝《殺出個黃昏》。祝各位喜愛香港電影的朋友身體健康！」

柯煒林《濁水飄流》

30歲的柯煒林（Will）經常亮相時裝雜誌，大眾多認定他為模特兒出身，而其實於香港城市大學修讀創意媒體的他一心想成為演員，《點五步》是Will參演的第一部電影，過後曾參與劇集例如《三一如三》、《二月廿九》，以及不少MV的演出。

在2018年金像獎，Will曾與與吳海昕、李任燊、梁雍婷和顧定軒等人一同成為「星．勢．力」推薦的新演員。而今屆他卻憑《濁水飄流》中患有失語症的的「木仔」一角，先後入圍《台灣第58屆金馬獎》的「最佳男配角」，以及《第四十屆香港電影金像獎》的「最佳男配角」及「最佳新演員」。

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梁仲恆《媽媽的神奇小子》

2018年加入中英劇團成為全職演員的梁仲恆，曾經出演舞台劇《羅生門》、《解憂雜貨店》等，在學期間曾三度獲得傑出演員獎，並獲頒多個獎學金。他曾接受訪問透露，為了得到《媽媽的神奇小子》中成年蘇樺偉的角色，先後三次試鏡，最後靠一條影片突圍而出。

同時入圍「最佳新演員」及「最佳男主角」的梁仲恆表示：「多謝導演Jimmy的信任，有好多時候我覺得他信任我還大於我信任自己。多謝君如的賞識，給我這一個寶貴的演出機會。多謝張繼聰、鍾雪瑩、林家熙（Locker）、小豪哥，他們是不可多得的好對手。感謝偉仔、蘇媽用自己的人生成就這個故事，他們才是真正的hero。希望《媽媽的神奇小子》可在逆境中，帶給香港人一點鼓舞。」

馮皓揚《媽媽的神奇小子》

在《媽媽的神奇小子》中飾演少年版蘇樺偉的馮皓揚出身自小童星訓練學院，現年17歲的他在14歲時參演這部電影，當時經驗不足的他首次參演一部有劇本、正式拍攝的電影，但演起來絕不輸蝕同場資歷十足的演員，能夠入圍「最佳新演員」絕非憑運氣！

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