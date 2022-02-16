【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如鞏俐周秀娜劉雅瑟爭影后

▲ 今屆金像獎「最佳女主角」入圍名單，排名不分先後。

《第40屆香港電影金像獎》今日（2月16日）於九展舉行記者會，並由「第28屆及第33屆香港電影金像獎最佳男主角」張家輝及「第37屆香港電影金像獎新晉導演」彭秀慧擔任主持嘉賓公布各獎項入圍名單。

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當中入圍最佳女主角提名有周秀娜《馬達·蓮娜》、王丹妮《梅艷芳》、劉雅瑟《智齒》、吳君如《媽媽的神奇小子》及鞏俐《奪冠》角逐影后。

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抑壓角色一度暴瘦

周秀娜憑《馬達・蓮娜》第二度提名金像獎，有指她過份投入角色，受抑壓一度暴瘦變皮包骨，令一眾粉絲痛心。

對於有份角逐影后，她回覆傳媒表示：「可以入圍已經好開心，入圍金像獎對我嚟講係好有重大意義。因為電影拍攝時候適逢疫情，近日香港又係疫情爆發，好艱難，聽到入圍呢個消息都令自己心情有啲唔同。咁啱依家拍緊戲，嗰場戲講我啱啱瞓醒！我都想知我究竟係咪未醒仲發緊夢呀！」

首演女主角獲提名

至於在電影《梅艷芳》演百變天后的王丹妮，由模特兒踩過界到大銀幕，首次當電影女主角便角逐影后，將梅艷芳演繹得入型入格，外界呼聲高。她同時亦憑此片入圍角逐最佳新演員。

對於王丹妮（Louise）入圍新演員及女主角，《梅艷芳》導演梁樂民說：「每位提名者都十分優秀，能夠入圍已經非常難得，也是對Louise最好的鼓勵。無論得獎與否，她已是我心目中的最佳（新人/女主角）。」