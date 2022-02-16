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【金像獎2022】王丹妮憑處女作《梅艷芳》入圍　與吳君如+鞏俐+周秀娜+劉雅瑟爭影后

娛樂 14:24 2022/02/16

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今屆金像獎「最佳女主角」入圍名單，排名不分先後。

《第40屆香港電影金像獎》今日（2月16日）於九展舉行記者會，並由「第28屆及第33屆香港電影金像獎最佳男主角」張家輝及「第37屆香港電影金像獎新晉導演」彭秀慧擔任主持嘉賓公布各獎項入圍名單。

當中入圍最佳女主角提名有周秀娜《馬達·蓮娜》、王丹妮《梅艷芳》、劉雅瑟《智齒》、吳君如《媽媽的神奇小子》及鞏俐《奪冠》角逐影后。

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首演女主角獲提名

至於在電影《梅艷芳》演百變天后的王丹妮（Louise），由模特兒踩過界到大銀幕，首次當電影女主角便角逐影后，將梅艷芳演繹得入型入格，外界呼聲高。她同時亦憑此片入圍角逐最佳新演員。

王丹妮首次參與電影演出便獲得最佳女主角及最佳新演員雙提名，回應稱：「首先非常感恩同多謝投票咁多位，多謝金像獎可以畀我有呢個機會獲得提名，自己很開心，沒估到有兩個提名，第一部電影已有最佳新人提名、最佳女主角提名，我從來都冇諗過，在這部電影我學得很多，很感謝團隊，很感謝與我拍攝當中。

同時Louise感恩續稱：「一直行咁美好的過程的每一位工作人員、導演，所有一齊生活一段時間的同伴們，我覺得這個提名是有他們才有我，我會繼續努力，無論結果如何，我都好感恩，好多謝觀眾們支持，多謝大家喜歡這部電影，喜歡我演這個角色，是一個很大的鼓勵，無論如何我都會繼續努力，在演藝路上拍到更多好的電影讓大家看。」

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抑壓角色一度暴瘦

周秀娜憑《馬達・蓮娜》第二度提名金像獎，有指她過份投入角色，受抑壓一度暴瘦變皮包骨，令一眾粉絲痛心。

對於有份角逐影后，她回覆傳媒表示：「可以入圍已經好開心，入圍金像獎對我嚟講係好有重大意義。因為電影拍攝時候適逢疫情，近日香港又係疫情爆發，好艱難，聽到入圍呢個消息都令自己心情有啲唔同。咁啱依家拍緊戲，嗰場戲講我啱啱瞓醒！我都想知我究竟係咪未醒仲發緊夢呀！」

劉雅瑟挑戰影后

劉雅瑟憑《智齒》的邊緣角色，入圍最佳女主角，她表示：「我真的很感謝鄭保瑞導演將『王桃』這個角色交給我，從來沒有一個角色會讓我想在她的生命裏繼續下去。當初在拍《智齒》的時候，我就覺得，拍過《智齒》之後哪怕沒有戲拍，我都覺得我的職業生涯沒有遺憾。因為我深知一個演員遇到一個『好角色』太難了。也是因為《智齒》，讓我更有信心做一名演員，激勵著我走到了現在。很感謝評委們的肯定，讓我入圍金像獎。至於會不會拿獎，就要看我的『王桃』有沒有那麽幸運咯。不管怎樣，我都覺得《智齒》已經是命運給我的饋贈。接下來就順其自然，聽天由命吧。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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