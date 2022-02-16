【樂觀抗疫】媽媽精神緊張憂長輩及子女染疫　鄧藹霖籲苦中作樂︰要有幽默感

▲ 不少媽媽擔心家中有老有嫩易中招，精神壓力極大。

在倫敦的同區群組，有人這樣寫：「我中咗Omicron，要在房裏自我隔離。今日嘅午餐，我老婆竟然喺門外只係放咗一杯咖啡同埋一件窮酸嘅鬆餅，你哋話我好番嘅第一件事，係咪要同佢離婚？」

料不到會有很多人回應：「你件鬆餅已經唔算太差，我上次隔離嘅時候，老婆每日只係供給我清水同埋求生白麵包，連牛油都無。」

又有人幽默地回應：「搵約翰遜啦，佢首相府有大把蛋糕、餅點、芝士同埋喝不完嘅美酒。」約翰遜在疫情中的派對醜聞，已成為民眾的最佳揶揄題材。

要積極應對世紀疫症嘛，除了要有無限耐性，學懂沉着應戰之外，原來還要隨時懂得召喚幽默感。若不曉得苦中作樂，人都癲。

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「我就笑唔出嘞！」香港的好友嘀咕。香港的疫情看似一天比一天嚴峻，好友既要擔心長期病患的母親會較容易感染，又要緊盯唸小學的兩個年幼子女，怕他們會染病。本來已較神經質的她，近來的精神繃得特別緊。但既然已乖乖跟足防疫指引辦事了，還有甚麼可怕？倘若過分緊張的話，恐怕未染病人已癲了。

幸好有不少網友發揮了無窮的幽默感，讓人一笑減憂愁：「有人問：人有三急，入唔入得商場洗手間？哦，無打針捉到就罰一萬，隨處便溺就罰千五。」

講下笑啫！

全文刊於《經濟日報》，原題為「一笑減憂愁」

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