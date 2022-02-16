【動漫時裝】山本耀司ｘ《鬼滅之刃》攻潮服巿場　《美少女戰士》水手服《咒術迴戰》tee忠粉必buy

▲ 《鬼滅之刃》、《美少女戰士》和《咒術迴戰》被移植於不同時裝品牌身上。

日本動漫冠絕全球，動漫既是當地三大產業之一，同時更是世界上第一大動漫的出口國，出口佔據歐美80%以上，年產值高達2億美金以上，所以每當時裝設計師搜索枯腸的時候，都會借助動漫人物來提高銷情，就連日本大師山本耀司（Yohji Yamamoto）也不例外呢﹗

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鬼滅之刃 X Yohji Yamamoto

近年大家一談起動漫，又怎可以不提由漫畫家吾峠呼世晴所所繪畫的《鬼滅之刃 》？現已在Netflix和「黃Viu」平台播放的《鬼滅之刃 》，誠然漫畫內的畫功著實平平，動漫版由ufotable製作公司負責於2009年播放，其超卓的製作配合日本的浮世繪畫風而獲得高開收視而帶動漫畫版持續熱賣至今。

如今由第1至最終回第22卷銷量已累積超過1億本﹗難得的是作者堅持故事見好就收，不刻意將故事無止境的延續下去。而因為銷量創下佳績，自然刻下的副產品無數，今次就連時裝大師Yohji Yamamoto的副線系列Ground Y亦找來《鬼滅之刃》以壯聲勢。

由於漫畫設定於當時時為1912年的大正時代，創作團隊除了應用經ufotable製作公司重新繪畫過的劇內主人翁竈門炭治郎、竈門禰豆子和煉獄杏壽郎外，更找來一間創業於明治28年，擁有百年歷史的「小倉織物」布商來提供面料，縫製出這個典型黑色Yohji式oversized服裝系列，藉此表達百分百Made in Japan的決心。

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Sailor Moon X :CHOCOOLATE

談少女動漫，試問哪一個人不懂由漫畫家武內直子創作的《美少女戰士》？1991年連載，原作漫畫更被翻譯成17種語言，動畫超過40多個國家播出，直至今日仍有全新的動畫版在Netflix裏播放，可以想像得到這套漫畫有多成功，難怪不少人笑言武內直子人生中只是繪畫這一本漫畫就已經足夠。

今次與《美少女戰士》聯手的品牌來到本地薑 :CHOCOOLATE，找來漫畫中的16位主要角色，包括Sailor Moon和Sailor Mars等的圖案移植於設計基本的tee和衞衣身上。而不得不提的是是次推出了一套非常接近原著的「水手服」，只限於品牌的網站內發售，好此道者不容錯過。

▲ 來自UT系列的《咒術迴戰 》tee。（各$99/UNIQLO/圖片品牌提供）

咒術迴戰 X UNIQLO

不經不覺，《鬼滅之刃》雖然仍然大紅，但已經是兩年前的事，由去年開始一套由漫畫家芥見下下繪畫名為《咒術迴戰 》的漫畫火速爬升，冒起的原因和《鬼滅之刃》相同，因為動畫上的處理比漫畫來得更優勝，加上在Netflix裏播出，令人氣急增。

去年日本Oricon漫畫銷售排行榜統計至11月29日，《咒術迴戰》的銷量以3,091萬本險勝《鬼滅之刃》的2,951萬本。

而隨著劇場版《咒術迴戰 0》 於12月在日本公映，UNIQLO的UT系列再接再厲推出4款男女合穿的成人款tee助興（去年夏天已為動畫推出過一次tee），Tee上的購圖全取自劇場版中的角色，設計雖然簡單，但這動畫的「忠粉」們理應照單全收。

產品查詢：UNIQLO（2577 5811）、:CHOCOOLATE（2104 7211）、www.theshopyohjiyamamoto.com

記者：何偉雄