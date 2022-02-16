【失業貸款】政府9個月收7.3萬申請　僅一半獲批

▲ 政府過去9個月共收7.3萬申請。（陳國峰攝）

去年初，本港因為疫情嚴重，實施嚴格的社交距離措施，令失業率高企。政府去年4月推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」其後延長申請期至今年4月底，截至今年1月27日，銀行共接獲超過73000宗申請，當中約一半已經由銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額約25.3億港元，平均每宗貸款金額約6.9萬港元。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆立法會議員林健鋒書面提問說，獲批貸款的人士來自不同行業，包括運輸物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。銀行接獲的申請中，約41%無法處理，原因包括申請人撤回、缺少證明文件或申請人失聯等。



被銀行拒絕的申請佔整體申請約6%，主要原因為申請人不符合資格，例如無法提供過往的就業記錄和無法證明已失去經常收入。至於銀行正處理的申請，大約有3000宗。大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。

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責任編輯：袁澍