  • 18°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 15:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【失業貸款】政府9個月收7.3萬申請　僅一半獲批

社會 14:32 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

政府過去9個月共收7.3萬申請。（陳國峰攝）

去年初，本港因為疫情嚴重，實施嚴格的社交距離措施，令失業率高企。政府去年4月推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」其後延長申請期至今年4月底，截至今年1月27日，銀行共接獲超過73000宗申請，當中約一半已經由銀行向按證保險公司提交並獲批出，涉及貸款總額約25.3億港元，平均每宗貸款金額約6.9萬港元。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆立法會議員林健鋒書面提問說，獲批貸款的人士來自不同行業，包括運輸物流、零售、建築、飲食、旅遊及酒店等。銀行接獲的申請中，約41%無法處理，原因包括申請人撤回、缺少證明文件或申請人失聯等。

被銀行拒絕的申請佔整體申請約6%，主要原因為申請人不符合資格，例如無法提供過往的就業記錄和無法證明已失去經常收入。至於銀行正處理的申請，大約有3000宗。大部分申請有待申請人向銀行提供所需的文件和資料，以核實申請人是否合乎申請資格。

【TOPick診症室】快速抗原測試新冠病毒　一分鐘明白如何自行檢測

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：袁澍

就業 保險公司 失業 財經事務及庫務局 立法會 失業率 銀行

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過