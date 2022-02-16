【Netflix劇集】詐騙女王設局4年圖騙千萬　《創造安娜》揭假名媛呃富二代招數

▲ 《創造安娜》講述詐騙女王4年行騙手段。

Netflix早前上架的紀綠片《Tinder詐騙王》（The Tinder Swindler），講述現實中的騙情騙財事件受到熱捧，另一部剛播出的迷你劇集《創造安娜》（Inventing Anna）同改編自真人真事，今次就輪到講一位詐騙女王如何用社交平台混入上流社會，進行欺世盜名大計，劇集播出後，在Neftlix排行榜即打低另一人氣劇《殭屍校園》。

《創造安娜》改編自記者Jessica Pressler在美國《紐約》雜誌上發表的文章「How Anna Delvey Tricked New York's Party People」，講述俄裔少女Anna Sorokin，怎樣利用社交平台，將自己化身成時尚KOL，再假扮名媛混入紐約上流社會，再企圖自編自導涉及千萬美元的大騙局。

扮名媛打入上流世界

劇集中的主線，大致取材自這個詐騙女王的真實事件，Anna出生於俄羅斯的普通藍領家庭，她16歲移民至德國，因此講得一口流利歐洲口音，她高中學業後，曾考取中央聖馬丁學院赴倫敦讀書，但其後退學到巴黎任《Purple》雜誌實習生，又在一家公關公司工作過，因此手上有不少人脈。

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2013年她參加紐約時裝周後，決定留在美國，並申請到紐約《Purple》雜誌工作，同時她在IG上開始營造自己出身於名門望族，並聲稱自己德國富豪的繼承，她經常身穿滿身名牌，出入貴價酒店和餐廳，由於懂多國語言兼具藝術修為，成功打入上流圈子，跟商家、銀行家、投資人成為朋友，甚至跟不少富二代、企業家拍拖。

Anna謊稱自己有一個6000萬歐元的信託基金，資產遍佈歐洲，會跟其上流朋友稱遇上繁複的跨國轉帳問題，而這些有錢子弟就心甘情願為她先行過數，更照顧她的衣食住行，成功開始她詐騙之路。

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Anna更進一步展開一個取名「安娜德維爾基金會」的詐騙計畫，聲稱欲集資籌辦一個集結藝術、文化、時尚的高級俱樂部，更向不同領域的投資者推銷，由於Anna一直營造的形象，令不少人對她的「夢想」深信不疑。

詐騙手法漏洞百出

她先後向各界名流募資高達2200萬美元（約1億7000萬港元），並偽造假文件和記錄向不同銀行申請貸款，但因為資料不足，雖然最後沒有如願拿到全部貸款，但也獲部分銀行借出了10萬美元（約77萬港元）的金額。

▲ 真實中的Anna出庭時仍拒穿庭服。（網上圖片）

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上庭拒穿囚服

另外，由於Anna的集資大計錯漏百出，開始令不少投資人質疑，紛紛欲退出計劃，經濟走下坡的Anna，仍不悔改出入高級場所，終因為支付不起住宿費被各大酒店列入黑名單，17年8月，因兩項一級重大盜竊未遂罪、三項二級重大盜竊罪、一項三級重大盜竊罪和一項輕罪盜竊服務罪名被洛杉磯當局起訴，但她拒絕認罪協議，因為她堅持自己是有機會成功的，如果認罪只能當無腦的假名媛。

Anna上庭時拒絕穿上囚服，一定要自備由造型師服裝才肯出席，因此惹怒法官，痛批她不是去時裝周，最後被判八項罪刑，在州監獄被判處4至12年徒刑。

她在去年2月11日出獄後，將自身經歷賣給Netflix改編劇集，並獲得32萬美元報酬。不過，根據法例，她需將這筆酬勞依期分配還予曾被被她欺騙的城市國家銀行及花旗銀行。