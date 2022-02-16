【新冠疫苗】養和及港大研究揭近98%過敏者均適合打針　曾有過敏性休克者亦可接種新冠疫苗

新冠疫苗被視為預防感染新冠肺炎後出現重症的有效方法，不過有過敏病史市民則擔心自己不適合接種疫苗，養和醫院與港大醫學院最近一項研究發現，在去年2月至6月期間接受疫苗過敏安全評估的個案中，近98%因有過敏病史而被認為可能對新冠疫苗會產生過敏的求診者，經免疫及過敏病科專科醫生評估後，均認為適合打針。

該項研究在去年2月至6月期間於養和醫院過敏病科中心及醫管局港島西聯網疫苗過敏安全門診進行，評估及分析首批共1,127名求診者的可用醫療記錄後，發現接近98%（1,102名）的求診者均適合打針；在獲建議接種疫苗、並於接受過敏評估後可聯絡的求診者中，超過80%表示他們已經成功接種新冠疫苗，並在接種後沒有出現嚴重過敏反應；而其餘求診者在研究進行期間暫未接種新冠疫苗。

研究中僅有4名求診者驗出對疫苗成分有過敏反應，其中2人對信使核糖核酸（mRNA）疫苗輔料聚乙二醇（PEG）的皮膚測試結果呈陽性；1名患者對聚乙二醇的嗜鹼性粒細胞活化測試（BAT）結果呈陽性；另一患者在接種第一針復必泰後，被診斷為對疫苗內含的輔料有過敏反應，被建議轉打科興滅活疫苗以完成新冠疫苗接種。

另外有25名求診者（約2%）經評估後被建議延遲接種新冠疫苗，當中有21名因有多種未能被歸類的疑似藥物過敏反應，以致未能充分排除他們對新冠疫苗的潛在過敏風險，故被建議暫時不要接種新冠疫苗。

該研究還顯示，男性被建議接種新冠疫苗的比例較多，而懷疑對藥物過敏的則以女性居多。

帶領研究的港大醫學院內科學系臨牀助理教授、免疫及過敏病科專科醫生李曦表示，大多數因懷疑有「過敏性休克」病史而被轉介至疫苗過敏安全門診作評估的病人，其實並不符合過敏性休克症狀判斷的準則，而超過一半求診人士其實毋須經由過敏病科專家事先進行過敏評估，便可以直接接種新冠疫苗。他強調：

曾有過敏性休克或有多種藥物過敏病史，並有哮喘、濕疹、食物敏感、鼻炎或蕁麻疹併發的病史，與可否接種新冠疫苗並無關聯。

為提升評估效率及避免不必要的疫苗接種延誤，研究團隊已建議將「過往對非新冠疫苗（或相關輔料）有嚴重過敏反應者」及「多種藥物過敏反應病史」和其他併發的敏感症狀於新冠疫苗接種的「禁忌症」列表和「特別注意事項」中刪除，與現時英國和新加坡等其他國家的疫苗接種指引準則看齊。

團隊期望基層醫療及家庭醫生能按照衞生署及香港過敏科醫學會提供的客觀臨床準則，為有過敏病史患者進行初步評估，亦促請他們與免疫及過敏病科專家繼續保持緊密協作。



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