【新冠肺炎】港媽淘寶買快速檢測包買錯肺炎測試包 專家推介3大政府認可品牌

新冠疫情嚴峻，本港連續多天確診數創新高，傳播風險大增，不少市民紛紛選擇以自我快速抗原檢測套裝先作初步檢測。因多間門市都缺貨，顧客需要預訂，有港媽淘寶快速測試套裝求安心，豈料買錯支原體肺炎檢測包，而非新冠肺炎檢測包。

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有港媽於「淘寶開心SHARE」發帖表示，因擔心染疫又不想於檢測中心排隊，於是網購多包「檢測包」自行在家檢測：

之前聽到要排幾粒鐘做檢測，真係驚驚地。淘左d檢測包，自行定時做下。有事先去檢測站覆檢。

港媽又上載測試包相片，相片可見包裝上寫有「肺炎支原體IgG抗體檢測試劑盒（免疫層析法）」，隨即引來網民熱議，因肺炎支原體並不等於新冠肺炎。

網民稱：「買完返嚟連CHECK咩都唔知」、「樓主你知唔知自己做緊乜？」、「淘都唔緊要，都唔好淘錯吖」、「有啲嘢唔係下下都淘寶，唔知頭唔知路就走去買。」、「樓主應該確診咗腦霧」。

肺炎支原體感染並不等於新冠肺炎感染

根據衛生防護中心指出，肺炎支原體感染是由一種名為肺炎支原體的細菌所引起的傳染病，在全年任何時間皆會發生。肺炎支原體可引致急性呼吸道感染，患者通常會在1至4星期內逐漸病發。大部分受到感染的患者會出現輕微上呼吸道感染症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、疲倦及頭痛等，只有5 至 10 %的患者會患上非典型肺炎。當中以介乎 5 至 20 歲的社區感染肺炎患者的感染率最高。肺炎支原體主要透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫在人與人之間傳播。此細菌亦可透過直接接觸患者的鼻喉分泌物傳播，或接觸剛被患者分泌物污染的物件間接傳播。肺炎支原體引致的爆發通常發生於擠逼的學校和院舍。潛伏期介乎1至4星期。大部分輕微感染的患者可自行痊癒。而肺炎或嚴重感染的患者，可用抗生素治療。

網上團購買快速測試包 功效成疑

另外網上亦開始有人團購買快速測試包，有賣家以每支檢測包$65開賣，又稱「幫我買過嘢就知我唔係呃人」。

事實上，網上購買的檢測包部分品質參差，中大生物醫學學院兼任副教授招彥燾於電台節目稱，亦提醒市民勿胡亂購買，呼籲市民可上網查閱產品是否有其他國家或機構的認可。

他續指，港府認可的三間快速測試供應商質素良好，包括相達生物科技（INDICAID）、羅氏（ROCHE)及雅培（Panbio），另外美國食藥局的認證亦經過嚴格審批，市民亦可信賴。

責任編輯：羅嘉欣