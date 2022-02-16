【新冠肺炎】議員黃元山提出4項建議　包括引進中醫藥協助治療

▲ 黃元山提出4個觀察和建議，呼籲市民團結、忍耐，與當局充分合作。（資料圖片）

國家主席習近平對本港疫情作出指示、提出三個「一切」兩個「確保」。（詳情即看：【下一頁】）立法會議員黃元山表示，感到「非常鼓舞」，充分反映國家對香港的關懷，以及實質、到位和及時的支援 。黃元山又提出4個觀察和建議，呼籲市民團結、忍耐，與當局充分合作。

黃元山指，中央已決定，成立由國務院港澳辦和國家衞健委牽頭，中央有關部門和有關專家、廣東省及特區政府三方共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。這對儘快穩控香港疫情具有關鍵意義。黃元山呼籲，特區政府要在三方協調機制下做好自身的統籌協調工作，加緊對接中央派出的專家和其他支援力量，與廣東省加強抗疫合作。

另外，黃元山又表示，特區政府要進一步完善高層統籌協調機制，對全體公務員實行總動員，提高士氣和效率，全力以赴投入抗疫；同時，特區政府要加強全社會的動員，鼓勵商界、私營機構支持抗疫，做好政策解說等工作，使市民更好配合各種抗疫政策措施，提高政策執行成效，做到「全民動員抗疫」。他有充份信心，在中央政府和廣東省的全力支持和協助下，香港在檢測能力、設立隔離和治療設施，治療確診患者以及保障市民日常生活供需等方面，亦會見到顯著提升；有國家作為強大後盾，及這種「一方有難、百方支援」的氛圍，黃元山深信抗疫成果很快會看到。

就近日疫情，黃元山亦有以下4個觀察和建議。他引述有報道指，專門為兒童接種疫苗的中心已爆滿，輪候時間長，情況並不理想；政府要設法分流，動員及提供誘因令更多私家診所為兒童等指定群體打針。

而面對快速測試包的需求越來越大，普通市民難以購買及負擔。黃元山認為，港府要設法做好物流統籌，穩定快速測試包的供應和價格。政府亦應盡快派發已採購的快速測試包予全港市民

此外，他建議政府可引進中醫藥協助治療和預防，包括盡快重啟在亞博館社區治療設施採用中西醫合治的方法，向輕症患者提供中醫特別診療服務。政府亦應加強中醫在基層醫療的角色，增強高風險群組的抵抗力，尤其是院舍的長者和緊密接觸者等。

因為疫情及公立醫院超負荷，長期病患者未能到醫院覆診。黃元山呼籲要善用公私營合作，透過策略性採購，善用各區私家醫生的醫療資源，為長期病患者提供社區就醫渠道，照顧市民全人需要和身心健康。

黃元山強調，支持特區政府以「動態清零」為目標，明白香港市民在確診個案不斷上升時會感到煎熬和擔憂；而受限於抗擊疫情措施，各行各業都難免受到影響。黃元山呼籲市民團結、忍耐，與當局充分合作，全港上下一心以盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務。他表示：「我們要保持團結、信心、希望，相信很快可以雨過天青，戰勝疫症。」

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記者：黃穎津