【金草莓獎】布斯韋利士主演必屬爛片　欠自知之明慘變垃圾片影帝

以嘲諷荷里活爛片為目標的金草莓獎（Golden Raspberry Awards），拍住奧斯卡金像獎同期舉行；一個是醜化，一個是榮耀。正常知名藝人，本應無理由喜歡拍爛片而變成金草莓獎得主的。但奇，歷年以來，真的有不少巨星「墮落」到變垃圾片影帝影后。

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今屆又有一個。正是1998年開始，成為全球猛男偶像的布斯韋利士（Bruce Willis）。此君的《虎膽龍威》（Die Hard）系列，乃橫掃票房的保證，一直拍到2013年的《虎膽龍威：擇日開戰》才告一段落。

猛男變殘伯

正常推斷，Bruce應該搵夠N世用不完的錢。但難以理解，過去10年，他愈來愈濫拍，慘不忍睹。可能生活多壞習慣，兼且年紀漸大，老態呈現，由昔日猛火刑警形象變「殘伯」，令人厭倦，影迷自然「走避」。

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特設「布斯韋利士2021年最爛演出」獎項

不過，他似乎並無自知之明，反利用最後一滴個人的剩餘價值去到盡。單單2021年，竟拍了8套戲，產量驚人，套套垃圾！

布斯韋利士雖無入圍「最爛男主角」名單，但大會今屆特別增設一個個人獎項「布斯韋利士2021年最爛演出」，臚列8齣影片，肯定穩奪爛片至尊寶座。

一個萬人迷親手「殺死」自己的形象。究竟為乜？變態乎？

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王敏德+任達華也是爛片王？

Bruce Willis也令我想起香港的王敏德及任達華，兩人先後在《飛虎雄心》及《PTU》成功後，又是狂接低成本、低質素，但以同一形象出現的電影及影碟。終於，將《飛虎》的Stone，及《PTU》中的何Sir美好形象，一手摧毁。

等錢使都唔使咁搞垮自己英明神武形象㗎吓嘛，何況唔係？

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