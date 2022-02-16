【金像獎2022】廖子妤憑《梅艷芳》《智齒》入圍　與影后級李麗珍+鮑起靜最佳女配

▲ 「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」女配角入圍名單。

「第40屆香港電影金像獎頒獎禮」今日（2月16日）在九展舉行記者會公布19個獎項的入圍名單，當中入圍「最佳女配角」演員，包括鮑起靜《除暴》、廖子妤《梅艷芳》、鍾雪瑩《殺出個黃昏》、廖子妤《智齒》、白浪《奪冠》以及李麗珍《濁水漂流》。

兩片提名

第二度提名金像獎女配角的廖子妤，首以兩套電影《梅艷芳》及《智齒》角逐獎項，暫時成績最好。

對於憑《梅艷芳》角逐女配角，廖子妤表示：「真係非常、非常、非常之開心！要多謝《梅艷芳》所有台前幕後工作人員，多謝導演梁樂民先生，多謝安樂電影，多謝江老闆（江志強先生），多謝戲中所有對手。」

她續說：「特別是王丹妮小姐，亦恭喜她有雙提名，多謝Terence，多謝在天上的Ann姐，多謝梅姐、哥哥，希望這部戲在金像獎有好好的成績，我希望同工作團隊可以着靚靚一齊行紅地毯。」

至於得到最佳成績的《智齒》，廖子妤坦言：「真係好開心！我要多謝《智齒》上上下下所有工作人員，多謝導演鄭保瑞先生，多謝出品公司，多謝我嘅對手家棟哥（林家棟），多謝佢教咗我好多嘢！好希望之後可以參演到鄭保瑞導演嘅作品，同埋希望大家一齊可以着得靚靚咁行紅地氈，一齊Enjoy金像獎呢個Party！」

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影壇新貴

而電台DJ出身的鍾雪瑩，殺入影視圈後參與不少作品，在入圍今屆金像獎的電影《殺出個黃昏》、《媽媽的神奇小子》及《梅艷芳》均有份演出，成為影壇新貴。

鍾雪瑩對於入圍表示：「嘩！我正在吃西蘭花的時候收到這個消息！能和出色的電影人一同身處在這個名單裏，感到非常榮幸和幸運。非常謝謝大家，也謝謝《殺出個黃昏》。祝各位喜愛香港電影的朋友身體健康！」

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