THEi高科院資訊及通訊科技課程　培育未來數碼新專才 

踏入數碼新時代，科技與生活及工作緊扣，疫情更加速科技融入職場的步伐，各行各業積極應用新科技，企業對人工智能、網絡安全、數據分析、企業系統開發、遊戲與手機應用程式開發等領域專才的需求殷切。香港高等教育科技學院（THEi高科院）以「Work Ready、Future Ready」的教學理念開設資訊及通訊科技（榮譽）理學士課程，通過學術與實踐並行的課程設計，配以未來科技學習中心等先進配套，栽培學生成為軟件工程師、數據分析師、網絡安全工程師、遊戲軟件開發人員、手機應用程式開發人員等，讓他們在創科領域一展所長。

▲ THEi高科院以「Work Ready、Future Ready」為教學理念，培育出優秀的資訊及通訊科技專才，包括軟件工程師、數據分析師、網絡安全工程師、遊戲軟件開發人員等。

全方位課程指導 緊貼市場職能導向



正修讀THEi高科院資訊及通訊科技（榮譽）理學士課程四年級的何珈希（Meris）分享：「課程大致可分成4大範疇，包括大數據及人工智能（Data Science and Machine Learning）、軟件開發（Software Development）、雲端系統及網絡安全（Cloud Computing and Cybersecurity）及遊戲多媒體技術（Game and Multimedia），大大擴闊了我們對資訊科技的認知，尤其我認為未來將是人工智能的世界，確立我對學習資訊科技的目標，提升市場競爭力。」而THEi高科院的課程編排，例如講課及輔導課多由同一位教授提供長時間的從旁指導，令Meris更明確找到擅長的方向。Meris二年級時更有幸前往英國大學交流，進修電腦科學（Computer Science），「我在英國增進不少有關人工智能、數據分析、電腦系統及軟件設計的進階知識，加倍鞏固學術根基。」

▲ Meris（左）認為未來將是人工智能的世界，確立她對學習資訊科技的目標；Lucas則認為循序漸進式的教學模式，有效提升他們自主解難的敏銳度。

鞏固基礎逐步實踐 培育自主及創意



同為課程四年級生的梁子龍（Lucas）亦補充：「理論以外，課程更着重技術實踐，由基本知識開始學習，再逐步運用研發項目，鞏固基礎及培育創意思維。我們起初會涉足簡單的網頁設計、遊戲開發、機械人製作等知識；第二、三年會接觸複雜而具規劃性質的項目，包括圖像介面、遊戲開發及項目管理；最後一年則需完成大數據分析及個案研究。我更有機會為校內的研究項目編寫程式，以協助在網絡搜尋器搜索關鍵字，再篩出多餘資訊，集中獲取可用的數據。這種循序漸進式的教學模式，有效提升我們自主解難的敏銳度。」



職場實習運用所學 累積經驗



除了課堂學習外，THEi高科院的課程亦著重技能和技術的實踐，全部的課程均設實習。Meris便曾為實習公司編寫新的存貨管理系統，「實習時可運用所學，以新編寫的存貨管理系統提升入貨、出貨、存貨記錄及流程，令公司的運作更簡化、完善，從而提升效率及銷量。」



現於軟件公司任職網頁開發的2019年畢業生梁家誠（Mars）亦指課程提供不少實戰機會：「過去在建築公司及數據分析公司的工作經驗，令我對資訊科技行業的生態了解更深；導師所提供的作業亦多以現實環境為基礎，過程中讓我學到各種解難方法，也提升了獨立工作的能力。」

▲ Mars在畢業後短短兩星期內先後獲得三間公司聘用，可見業界對相關人才需求相當殷切。

未來科技學習中心 實踐理論的基地



資訊及通訊科技（榮譽）理學士課程一級講師胡成安（Johnson）認為，資訊科技專才須具備靈活的應變和解難能力，而要成功解難則需累積實戰經驗。「我們的課程設計尤其注重理論實踐，院校增設的未來科技學習中心，為同學提供先進的儀器去實踐各種創科項目，同學亦能於中心展示作品予業界，促進互動交流。我們期望中心能成為學生的科研基地，讓他們輕鬆自在地在這裡進行課業研習、學術交流、小組討論，預早體驗IT公司常見的開放式共享工作環境。」

▲ 圖為設於未來科技學習中心的人工智能賽車場，同學可藉此體驗AI人工智能的學習與模型運算。

▲ 圖為動作感測裝置，同學可穿上感應黑衣記錄動作模式，然後應用到三維立體模型，有助遊戲中的角色開發及動作設計。

▲ 學生正戴上頭戴式顯示器及遙控感應器進行軟件測試，協助VR虛擬實景的遊戲開發。

Johnson續說：「未來科技學習中心將持續引入更多的裝置及配套輔助教學，例如快將投入的互動式投影裝置，能夠具體偵測特定範圍內的人物動作，繼而作出相應的變化，這科技常見於商場布置及展覽。好讓學生的知識與技術與時並進，實行創意性更大的項目，接軌市場所需，達至Work Ready、Future Ready的理念。」



22/23學年，THEi高科院為中六同學提供多個「專業為本」學士學位課程，其中資訊及通訊科技（榮譽）理學士適合具備DSE成績「33222」或以上的學生，或持有相關高級文憑或同等學歷的畢業生入讀。課程獲納入政府「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)，合資格學生每年可獲最高港幣$33,200學費資助1。



課程名稱：資訊及通訊科技（榮譽）理學士課程（課程編號: DS125109）

辦學院校：香港高等教育科技學院（THEi高科院）

修讀年期：全日制：4年（入讀1年級）/ 2年（入讀3年級）



中六同學 按此立即報名

於2月28日或之前網上報名，有機會於5月下旬起獲派有條件取錄2



了解更多THEi高科院資訊及通訊科技（榮譽）理學士課程資料: https://www.thei.edu.hk/ICT-programme



查詢及詳情:

香港高等教育科技學院 (THEi高科院)

電話: 3890 8000 (柴灣)/ 2176 1456 (青衣)

電郵: info@thei.edu.hk

網址: www.thei.edu.hk



1. 有關「為修讀香港自資學士學位提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS)計劃之詳情，請瀏覽網頁www.cspe.edu.hk/nmtss。

2. 有條件取錄適用於合資格申請人。



（特約）