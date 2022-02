THEi高科院資訊及通訊科技課程　培育未來數碼新專才 

踏入數碼新時代,科技與生活及工作緊扣,疫情更加速科技融入職場的步伐,各行各業積極應用新科技,企業對人工智能、網絡安全、數據分析、企業系統開發、遊戲與手機應用程式開發等領域專才的需求殷切。香港高等教育科技學院(THEi高科院)以「Work Ready、Future Ready」的教學理念開設資訊及通訊科技(榮譽)理學士課程,通過學術與實踐並行的課程設計,配以未來科技學習中心等先進配套,栽培學生成為軟件工程師、數據分析師、網絡安全工程師、遊戲軟件開發人員、手機應用程式開發人員等,讓他們在創科領域一展所長。

▲ THEi高科院以「Work Ready、Future Ready」為教學理念,培育出優秀的資訊及通訊科技專才,包括軟件工程師、數據分析師、網絡安全工程師、遊戲軟件開發人員等。

全方位課程指導 緊貼市場職能導向



正修讀THEi高科院資訊及通訊科技(榮譽)理學士課程四年級的何珈希(Meris)分享:「課程大致可分成4大範疇,包括大數據及人工智能(Data Science and Machine Learning)、軟件開發(Software Development)、雲端系統及網絡安全(Cloud Computing and Cybersecurity)及遊戲多媒體技術(Game and Multimedia),大大擴闊了我們對資訊科技的認知,尤其我認為未來將是人工智能的世界,確立我對學習資訊科技的目標,提升市場競爭力。」而THEi高科院的課程編排,例如講課及輔導課多由同一位教授提供長時間的從旁指導,令Meris更明確找到擅長的方向。Meris二年級時更有幸前往英國大學交流,進修電腦科學(Computer Science),「我在英國增進不少有關人工智能、數據分析、電腦系統及軟件設計的進階知識,加倍鞏固學術根基。」

▲ Meris(左)認為未來將是人工智能的世界,確立她對學習資訊科技的目標;Lucas則認為循序漸進式的教學模式,有效提升他們自主解難的敏銳度。

鞏固基礎逐步實踐 培育自主及創意



同為課程四年級生的梁子龍(Lucas)亦補充:「理論以外,課程更着重技術實踐,由基本知識開始學習,再逐步運用研發項目,鞏固基礎及培育創意思維。我們起初會涉足簡單的網頁設計、遊戲開發、機械人製作等知識;第二、三年會接觸複雜而具規劃性質的項目,包括圖像介面、遊戲開發及項目管理;最後一年則需完成大數據分析及個案研究。我更有機會為校內的研究項目編寫程式,以協助在網絡搜尋器搜索關鍵字,再篩出多餘資訊,集中獲取可用的數據。這種循序漸進式的教學模式,有效提升我們自主解難的敏銳度。」



職場實習運用所學 累積經驗



除了課堂學習外,THEi高科院的課程亦著重技能和技術的實踐,全部的課程均設實習。Meris便曾為實習公司編寫新的存貨管理系統,「實習時可運用所學,以新編寫的存貨管理系統提升入貨、出貨、存貨記錄及流程,令公司的運作更簡化、完善,從而提升效率及銷量。」



現於軟件公司任職網頁開發的2019年畢業生梁家誠(Mars)亦指課程提供不少實戰機會:「過去在建築公司及數據分析公司的工作經驗,令我對資訊科技行業的生態了解更深;導師所提供的作業亦多以現實環境為基礎,過程中讓我學到各種解難方法,也提升了獨立工作的能力。」

▲ Mars在畢業後短短兩星期內先後獲得三間公司聘用,可見業界對相關人才需求相當殷切。

未來科技學習中心 實踐理論的基地



資訊及通訊科技(榮譽)理學士課程一級講師胡成安(Johnson)認為,資訊科技專才須具備靈活的應變和解難能力,而要成功解難則需累積實戰經驗。「我們的課程設計尤其注重理論實踐,院校增設的未來科技學習中心,為同學提供先進的儀器去實踐各種創科項目,同學亦能於中心展示作品予業界,促進互動交流。我們期望中心能成為學生的科研基地,讓他們輕鬆自在地在這裡進行課業研習、學術交流、小組討論,預早體驗IT公司常見的開放式共享工作環境。」

▲ 圖為設於未來科技學習中心的人工智能賽車場,同學可藉此體驗AI人工智能的學習與模型運算。

▲ 圖為動作感測裝置,同學可穿上感應黑衣記錄動作模式,然後應用到三維立體模型,有助遊戲中的角色開發及動作設計。

▲ 學生正戴上頭戴式顯示器及遙控感應器進行軟件測試,協助VR虛擬實景的遊戲開發。

Johnson續說:「未來科技學習中心將持續引入更多的裝置及配套輔助教學,例如快將投入的互動式投影裝置,能夠具體偵測特定範圍內的人物動作,繼而作出相應的變化,這科技常見於商場布置及展覽。好讓學生的知識與技術與時並進,實行創意性更大的項目,接軌市場所需,達至Work Ready、Future Ready的理念。」



22/23學年,THEi高科院為中六同學提供多個「專業為本」學士學位課程,其中資訊及通訊科技(榮譽)理學士適合具備DSE成績「33222」或以上的學生,或持有相關高級文憑或同等學歷的畢業生入讀。課程獲納入政府「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」(NMTSS),合資格學生每年可獲最高港幣$33,200學費資助1。



課程名稱:資訊及通訊科技(榮譽)理學士課程(課程編號: DS125109)

辦學院校:香港高等教育科技學院(THEi高科院)

修讀年期:全日制:4年(入讀1年級)/ 2年(入讀3年級)



了解更多THEi高科院資訊及通訊科技(榮譽)理學士課程資料:



