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【警隊高層】簡啟恩接替蔡展鵬升任警方國安處處長

社會 15:26 2022/02/16

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警務處助理處長(國家安全)簡啟恩接替被調離崗位蔡展鵬，升任國家安全處處長。

據警務處網頁資料顯示，簡啟恩於1991年加入香港警務處任職督察。他曾在不同範疇工作，包括行動指揮、人力資源管理及保安等職務，先後擔任西區警區副指揮官、機場警區指揮官、灣仔警區指揮官及港島總區副指揮官。他在2019年9月晉升為助理處長，掌管服務質素監察部；於2020年9月，調任為警務處助理處長 ( 國家安全 )。去年年12月，他擢升並出任國家安全處處長。在職期間，他於內地及海外多所院校受訓，包括上海浦東幹部學院、北京大學、蘇格蘭警察學院及英國皇家國防學院。



前任警務處國安處處長蔡展鵬，去年3月被揭發涉及光顧無牌按摩店，隨後調任為人事及訓練處處長。警務處處長蕭澤頤早前表示，事件不涉及刑事成份，將有關案件交予公務員事務局轄下的紀律秘書處，根據公務人員管理命令處理。

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記者：蘇文軒

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